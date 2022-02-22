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Бензиновый триммер Stihl FS-130 41802000111
5.0
2
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Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Stihl FS-130 41802000111
    Арт. X186126114
    5.0
    2
    Бензиновый триммер Stihl FS-130 41802000111
    Бензиновый триммер Stihl FS-130 41802000111
      Бензиновый триммер Stihl FS-130 41802000111
      Бензиновый триммер Stihl FS-130 41802000111

      Бензиновый триммер Stihl FS-130 41802000111

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X186126114
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		5.9
      Мощность, л.с.
      		1.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотокоса FS 130 оснащена двигателем 4-MIX. Этот мотор взял все лучшее от двух и четырех тактных моторов. Более чистый выхлоп, небольшое усилие на старт шнур, не требует замены масла, тихая работа. Устройство имеет прямой вал привода и двигатель 1,9 л.с. Прибор подходит для работы на больших открытых пространствах, например луг или поле , но так же может использоваться в лесопарковой зоне. На агрегат установлен новый экономичный двигатель 4-микс, предназначенный для снижения выбросов и расхода топлива. Мотокоса поставляться в комплекте с двухлопастным ножом GSB 230-2 и ремнем рукгзачного типа

        Преимущества

        • Сдвоенный наплечный ремень
        • Двигатель 4-MIX
        • Антивибрационная система
        • Экологичность
        • Многофункциональная рукоятка
        • Регулировка рукоятки без вспомогательного инструмента
        • Низкий уровень шума
        • Экономичность