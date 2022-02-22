Бензиновый триммер Stihl FS-130 41802000111
Арт. X186126114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|5.9
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Мощность, л.с.
|1.9
- Мотокоса FS 130 оснащена двигателем 4-MIX. Этот мотор взял все лучшее от двух и четырех тактных моторов. Более чистый выхлоп, небольшое усилие на старт шнур, не требует замены масла, тихая работа. Устройство имеет прямой вал привода и двигатель 1,9 л.с. Прибор подходит для работы на больших открытых пространствах, например луг или поле , но так же может использоваться в лесопарковой зоне. На агрегат установлен новый экономичный двигатель 4-микс, предназначенный для снижения выбросов и расхода топлива. Мотокоса поставляться в комплекте с двухлопастным ножом GSB 230-2 и ремнем рукгзачного типа
Преимущества
- Сдвоенный наплечный ремень
- Двигатель 4-MIX
- Антивибрационная система
- Экологичность
- Многофункциональная рукоятка
- Регулировка рукоятки без вспомогательного инструмента
- Низкий уровень шума
- Экономичность