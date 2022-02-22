Бензиновый триммер Stihl FS-130 41802000111

Преимущества

Сдвоенный наплечный ремень

Двигатель 4-MIX

Антивибрационная система

Экологичность

Многофункциональная рукоятка

Регулировка рукоятки без вспомогательного инструмента

Низкий уровень шума

Экономичность

Мотокоса FS 130 оснащена двигателем 4-MIX. Этот мотор взял все лучшее от двух и четырех тактных моторов. Более чистый выхлоп, небольшое усилие на старт шнур, не требует замены масла, тихая работа. Устройство имеет прямой вал привода и двигатель 1,9 л.с. Прибор подходит для работы на больших открытых пространствах, например луг или поле , но так же может использоваться в лесопарковой зоне. На агрегат установлен новый экономичный двигатель 4-микс, предназначенный для снижения выбросов и расхода топлива. Мотокоса поставляться в комплекте с двухлопастным ножом GSB 230-2 и ремнем рукгзачного типа