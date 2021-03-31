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Бензиновый триммер Stihl FS 131 4-mix 41802000572
4.6
16
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Stihl FS 131 4-mix 41802000572
    Арт. X186126289
    4.6
    16
    Бензиновый триммер Stihl FS 131 4-mix 41802000572
    Бензиновый триммер Stihl FS 131 4-mix 41802000572
    Бензиновый триммер Stihl FS 131 4-mix 41802000572
    Бензиновый триммер Stihl FS 131 4-mix 41802000572
    Бензиновый триммер Stihl FS 131 4-mix 41802000572
      Бензиновый триммер Stihl FS 131 4-mix 41802000572
      Бензиновый триммер Stihl FS 131 4-mix 41802000572
      Бензиновый триммер Stihl FS 131 4-mix 41802000572
      Бензиновый триммер Stihl FS 131 4-mix 41802000572
      Бензиновый триммер Stihl FS 131 4-mix 41802000572

      Бензиновый триммер Stihl FS 131 4-mix 41802000572

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186126289
      4.6
      16

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		нож
      Вес, кг
      		5.8
      Мощность, л.с.
      		1.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Триммер Stihl FS 131 41802000572 облегчает уход за газоном на большом участке. Меньше выхлопных газов. Двигатель 4-MIX с увеличенным баком поражает уменьшенным объемом отработанных газов, мягким звуком. Упрощенный процесс запуска. Предусмотрен праймер - устройство для подачи топлива в карбюратор, что облегчает запуск двигателя после длительного перерыва. Удобная работа. Велосипедная рукоятка предназначена для кошения на больших участках - инструмент легко движется и эффективно работает. Простое управление. В мультифункциональную рукоятку встроены все элементы управления двигателем.

        Преимущества

        • Автоматическая декомпрессионная система
        • Защитный кожух
        • Надежность
        • Праймер
        • Двигатель 4-MIX - меньше выхлопных газов, не требуется замена масла, спокойный звук работы, отличное тяговое усилие и большой крутящий момент
        • Эргономичная двухручная рукоятка - естественность движения косы
        • В комплект входят наплечный ремень и защитные очки
        • Антивибрационная система
        • Воздушный фильтр с большим сроком службы