Бензиновый триммер Stihl FS 131 4-mix 41802000572

Преимущества

Автоматическая декомпрессионная система

Защитный кожух

Надежность

Праймер

Двигатель 4-MIX - меньше выхлопных газов, не требуется замена масла, спокойный звук работы, отличное тяговое усилие и большой крутящий момент

Эргономичная двухручная рукоятка - естественность движения косы

В комплект входят наплечный ремень и защитные очки

Антивибрационная система

Воздушный фильтр с большим сроком службы

Триммер Stihl FS 131 41802000572 облегчает уход за газоном на большом участке. Меньше выхлопных газов. Двигатель 4-MIX с увеличенным баком поражает уменьшенным объемом отработанных газов, мягким звуком. Упрощенный процесс запуска. Предусмотрен праймер - устройство для подачи топлива в карбюратор, что облегчает запуск двигателя после длительного перерыва. Удобная работа. Велосипедная рукоятка предназначена для кошения на больших участках - инструмент легко движется и эффективно работает. Простое управление. В мультифункциональную рукоятку встроены все элементы управления двигателем.