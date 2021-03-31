Бензиновый триммер Stihl FS 131 4-mix 41802000572
Арт. X186126289
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|нож
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Вес, кг
|5.8
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Мощность, л.с.
|1.9
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- Триммер Stihl FS 131 41802000572 облегчает уход за газоном на большом участке. Меньше выхлопных газов. Двигатель 4-MIX с увеличенным баком поражает уменьшенным объемом отработанных газов, мягким звуком. Упрощенный процесс запуска. Предусмотрен праймер - устройство для подачи топлива в карбюратор, что облегчает запуск двигателя после длительного перерыва. Удобная работа. Велосипедная рукоятка предназначена для кошения на больших участках - инструмент легко движется и эффективно работает. Простое управление. В мультифункциональную рукоятку встроены все элементы управления двигателем.
Преимущества
- Автоматическая декомпрессионная система
- Защитный кожух
- Надежность
- Праймер
- Двигатель 4-MIX - меньше выхлопных газов, не требуется замена масла, спокойный звук работы, отличное тяговое усилие и большой крутящий момент
- Эргономичная двухручная рукоятка - естественность движения косы
- В комплект входят наплечный ремень и защитные очки
- Антивибрационная система
- Воздушный фильтр с большим сроком службы