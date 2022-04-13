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Бензиновый триммер Stihl FS 45 Autocut 5-2 41400112360
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Stihl FS 45 Autocut 5-2 41400112360
    Арт. X18612660
    5.0
    2
    Бензиновый триммер Stihl FS 45 Autocut 5-2 41400112360

      Бензиновый триммер Stihl FS 45 Autocut 5-2 41400112360

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18612660
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		4
      Мощность, л.с.
      		1
      Ширина скашивания леской, см
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый триммер STIHL FS 45 0,75 кВт – один из самых легких в своем классе (4,3 кг) и идеально подходит для бытового использования. Справляется с выкашиванием травы на газоне, вокруг бордюров, заборов и зеленых насаждений. Купить бензотриммер STIHL 41400112360 можно для борьбы с сорняками, обрезки молодой поросли кустарников и расчистки деревьев. Триммер бензиновый STIHL FS 45 0,75 кВт комплектуется мощным 2-тактным мотором с рабочим объемом 27,2 см3 и технологией ErgoStart. Имеется ручной насос, который в небольших количествах подает топливо непосредственно в карбюратор (для сокращения числа пусковых рывков). Все управляющие элементы и кнопки собраны на эргономичной ручке. Бензокосу STIHL 41400112360 купить с доставкой по всей России можно в интернет-магазине «Бигам». Триммер STIHL FS 45 0,75 кВт по цене до 15% ниже, чем в розничных магазинах

        Преимущества

        • Эргономичная легкая конструкция и небольшой удельный вес (4,3 кг)
        • Система быстрого запуска
        • Возможность ручной подачи топлива в карбюратор
        • Длительный срок эксплуатации