Бензиновый триммер Stihl FS 45 Autocut 5-2 41400112360

Преимущества

Эргономичная легкая конструкция и небольшой удельный вес (4,3 кг)

Система быстрого запуска

Возможность ручной подачи топлива в карбюратор

Длительный срок эксплуатации

Бензиновый триммер STIHL FS 45 0,75 кВт – один из самых легких в своем классе (4,3 кг) и идеально подходит для бытового использования. Справляется с выкашиванием травы на газоне, вокруг бордюров, заборов и зеленых насаждений. Купить бензотриммер STIHL 41400112360 можно для борьбы с сорняками, обрезки молодой поросли кустарников и расчистки деревьев. Триммер бензиновый STIHL FS 45 0,75 кВт комплектуется мощным 2-тактным мотором с рабочим объемом 27,2 сми технологией ErgoStart. Имеется ручной насос, который в небольших количествах подает топливо непосредственно в карбюратор (для сокращения числа пусковых рывков). Все управляющие элементы и кнопки собраны на эргономичной ручке. Бензокосу STIHL 41400112360 купить с доставкой по всей России можно в интернет-магазине «Бигам». Триммер STIHL FS 45 0,75 кВт по цене до 15% ниже, чем в розничных магазинах