Преимущества

Антивибрационная система делает работу комфортнее

Удобная велосипедная U-образная ручка прорезинена для надежного хвата, несет на себе все необходимые элементы управления и быстро настраивается под нужды работника T-образным винтом

Двигатель 2-MIX потребляет меньше топлива и производит минимальное количество вредных выхлопов

Прямая штанга и жесткий приводной вал гарантируют надежность и долговечность конструкции

Небольшой вес для мощного агрегата – 4,9 кг

Бензиновый триммер STIHL FS 94 C-E 41492000011 – мощный агрегат, который справится с густой растительностью на большой площади. Комплектный двухлопастной нож скосит густую высокую траву, кусты, молодые деревья и другую толстостебельную растительность. Двухтактный двигатель мощностью 0,9 кВт прост в обслуживании и надежен. Бак вмещает 0,54 литра топлива и обладает широкой горловиной, упрощающей процесс заправки. Благодаря прозрачному пластику легко контролировать количество оставшейся топливной смеси. Двуручная рукоятка дает возможность имитировать движения косы. Данная модель оборудована насосом, подкачивающим топливную смесь в двигатель одним нажатием, и тем самым упрощающим начало работы с триммером после долгого перерыва. Интегрированная система ErgoStart также облегчает запуск двигателя.