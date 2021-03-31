Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновый триммер Stihl FS 94 C-E 41492000011
5.0
5
51 990 ₽
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Stihl FS 94 C-E 41492000011
    Арт. X18612628
    5.0
    5
    Бензиновый триммер Stihl FS 94 C-E 41492000011
    Бензиновый триммер Stihl FS 94 C-E 41492000011
    Бензиновый триммер Stihl FS 94 C-E 41492000011
    Бензиновый триммер Stihl FS 94 C-E 41492000011
      Бензиновый триммер Stihl FS 94 C-E 41492000011
      Бензиновый триммер Stihl FS 94 C-E 41492000011
      Бензиновый триммер Stihl FS 94 C-E 41492000011
      Бензиновый триммер Stihl FS 94 C-E 41492000011

      Бензиновый триммер Stihl FS 94 C-E 41492000011

      51 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X18612628
      5.0
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		5
      Мощность, л.с.
      		1.2
      Ширина скашивания леской, см
      		23
      Все характеристики
      51 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

      С этим товаром смотрят

      Диск для триммера STIHL 41127134203 (200 мм, для FS85/120/130)
      2 490 ₽
      5.0
      Диск для триммера STIHL 41127134203 (200 мм, для FS85/120/130)
      Секатор плоскостной Центроинструмент 0235
      790 ₽
      5.0
      Секатор плоскостной Центроинструмент 0235
      Леска триммерная Stihl 00009302419-14
      390 ₽
      Леска триммерная Stihl 00009302419-14
      Клей холодная сварка универсальный AVS AVK-110 A78096S, 55 гр.
      165 ₽
      5.0
      Клей холодная сварка универсальный AVS AVK-110 A78096S, 55 гр.
      Масло для смазки цепей и шин Champion 952824,1 л
      426 ₽
      550 ₽
      Масло для смазки цепей и шин Champion 952824,1 л
      • -124 ₽
      Леска триммерная Echo С2070108, витая, 2,4 мм, 15 м
      310 ₽
      5.0
      Леска триммерная Echo С2070108, витая, 2,4 мм, 15 м
      Бутылка для смеси Stihl 1л., 00008819411
      690 ₽
      5.0
      Бутылка для смеси Stihl 1л., 00008819411
      Тримерная головка Stihl 40027102169 Autocut C26-2
      1 790 ₽
      1.0
      Тримерная головка Stihl 40027102169 Autocut C26-2
      Головка триммерная Stihl Autocut 36-2 40027102170
      2 190 ₽
      Головка триммерная Stihl Autocut 36-2 40027102170
      Присадка к топливу с дозатором Stihl HP Uitra 07813198061, 1 л
      Нет в наличии
      Присадка к топливу с дозатором Stihl HP Uitra 07813198061, 1 л
      Смотреть
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый триммер STIHL FS 94 C-E 41492000011 – мощный агрегат, который справится с густой растительностью на большой площади. Комплектный двухлопастной нож скосит густую высокую траву, кусты, молодые деревья и другую толстостебельную растительность. Двухтактный двигатель мощностью 0,9 кВт прост в обслуживании и надежен. Бак вмещает 0,54 литра топлива и обладает широкой горловиной, упрощающей процесс заправки. Благодаря прозрачному пластику легко контролировать количество оставшейся топливной смеси. Двуручная рукоятка дает возможность имитировать движения косы. Данная модель оборудована насосом, подкачивающим топливную смесь в двигатель одним нажатием, и тем самым упрощающим начало работы с триммером после долгого перерыва. Интегрированная система ErgoStart также облегчает запуск двигателя.

        Преимущества

        • Антивибрационная система делает работу комфортнее
        • Удобная велосипедная U-образная ручка прорезинена для надежного хвата, несет на себе все необходимые элементы управления и быстро настраивается под нужды работника T-образным винтом
        • Двигатель 2-MIX потребляет меньше топлива и производит минимальное количество вредных выхлопов
        • Прямая штанга и жесткий приводной вал гарантируют надежность и долговечность конструкции
        • Небольшой вес для мощного агрегата – 4,9 кг