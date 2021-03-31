Бензиновый триммер Stihl FS 94 C-E 41492000011
Арт. X18612628
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|5
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Мощность, л.с.
|1.2
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Ширина скашивания леской, см
|23
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- Бензиновый триммер STIHL FS 94 C-E 41492000011 – мощный агрегат, который справится с густой растительностью на большой площади. Комплектный двухлопастной нож скосит густую высокую траву, кусты, молодые деревья и другую толстостебельную растительность. Двухтактный двигатель мощностью 0,9 кВт прост в обслуживании и надежен. Бак вмещает 0,54 литра топлива и обладает широкой горловиной, упрощающей процесс заправки. Благодаря прозрачному пластику легко контролировать количество оставшейся топливной смеси. Двуручная рукоятка дает возможность имитировать движения косы. Данная модель оборудована насосом, подкачивающим топливную смесь в двигатель одним нажатием, и тем самым упрощающим начало работы с триммером после долгого перерыва. Интегрированная система ErgoStart также облегчает запуск двигателя.
Преимущества
- Антивибрационная система делает работу комфортнее
- Удобная велосипедная U-образная ручка прорезинена для надежного хвата, несет на себе все необходимые элементы управления и быстро настраивается под нужды работника T-образным винтом
- Двигатель 2-MIX потребляет меньше топлива и производит минимальное количество вредных выхлопов
- Прямая штанга и жесткий приводной вал гарантируют надежность и долговечность конструкции
- Небольшой вес для мощного агрегата – 4,9 кг