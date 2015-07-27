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Бензиновый триммер Stihl FS-450K 41282000161
5.0
3
71 990 ₽
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Stihl FS-450K 41282000161
    Арт. X186126126
    5.0
    3
    Бензиновый триммер Stihl FS-450K 41282000161

      Бензиновый триммер Stihl FS-450K 41282000161

      71 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X186126126
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, диск
      Вес, кг
      		8.1
      Мощность, л.с.
      		2.9
      Все характеристики
      71 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Подрезчик Stihl FS 450 K 41282000161 используется для скашивания густой жесткой травы и срезания кустарников. Ручной топливный насос позволяет подкачивать топливо в карбюратор одним нажатием пальца. Система ElastoStart обеспечивает плавный запуск двигателя, без толчков. Наплечный ремень распределяет вес инструмента по всему телу, что упрощает длительную работу оператора.

        Преимущества

        • Сдвоенный наплечный ремень
        • Топливный насос
        • Компенсатор позволяет реже чистить воздушный фильтр
        • Велосипедная рукоятка регулируется Т-образным винтом