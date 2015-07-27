Бензиновый триммер Stihl FS-450K 41282000161

Преимущества

Сдвоенный наплечный ремень

Топливный насос

Компенсатор позволяет реже чистить воздушный фильтр

Велосипедная рукоятка регулируется Т-образным винтом

Подрезчик Stihl FS 450 K 41282000161 используется для скашивания густой жесткой травы и срезания кустарников. Ручной топливный насос позволяет подкачивать топливо в карбюратор одним нажатием пальца. Система ElastoStart обеспечивает плавный запуск двигателя, без толчков. Наплечный ремень распределяет вес инструмента по всему телу, что упрощает длительную работу оператора.