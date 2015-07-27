Бензиновый триммер Stihl FS-450K 41282000161
Арт. X186126126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, диск
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Вес, кг
|8.1
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Мощность, л.с.
|2.9
- Подрезчик Stihl FS 450 K 41282000161 используется для скашивания густой жесткой травы и срезания кустарников. Ручной топливный насос позволяет подкачивать топливо в карбюратор одним нажатием пальца. Система ElastoStart обеспечивает плавный запуск двигателя, без толчков. Наплечный ремень распределяет вес инструмента по всему телу, что упрощает длительную работу оператора.
Преимущества
- Сдвоенный наплечный ремень
- Топливный насос
- Компенсатор позволяет реже чистить воздушный фильтр
- Велосипедная рукоятка регулируется Т-образным винтом