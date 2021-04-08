Электрический триммер Bosch ART 26 SL 0.600.8A5.100
Арт. X1861277
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|1.8
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Мощность, кВт
|0.28
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Ширина скашивания леской, см
|26
- Электрический триммер Bosch ART 26 SL 0.600.8A5.100 - садовый инструмент для обработки небольших участков. Он прост в использовании и удобен для скашивания травы вокруг деревьев. Катушку с леской легко заменить. Полуавтоматическая система выпуска лески способствует непрерывной работе.
Преимущества
- Полуавтоматическая подача лески
- Защитный кожух делает работу с электрическим триммером Bosch ART 26 SL 06008A5100 безопасной для оператора
- Отсутствие выхлопных газов
- Тихая работа
- Долгий срок службы