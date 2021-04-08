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Электрический триммер Bosch ART 26 SL 0.600.8A5.100
4.4
17
Найти аналог
Электрические триммеры
    Электрический триммер Bosch ART 26 SL 0.600.8A5.100
    Арт. X1861277
    4.4
    17
    Электрический триммер Bosch ART 26 SL 0.600.8A5.100
    Электрический триммер Bosch ART 26 SL 0.600.8A5.100
    Электрический триммер Bosch ART 26 SL 0.600.8A5.100
    Электрический триммер Bosch ART 26 SL 0.600.8A5.100
      Электрический триммер Bosch ART 26 SL 0.600.8A5.100
      Электрический триммер Bosch ART 26 SL 0.600.8A5.100
      Электрический триммер Bosch ART 26 SL 0.600.8A5.100
      Электрический триммер Bosch ART 26 SL 0.600.8A5.100

      Электрический триммер Bosch ART 26 SL 0.600.8A5.100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1861277
      4.4
      17

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		1.8
      Мощность, кВт
      		0.28
      Ширина скашивания леской, см
      		26
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический триммер Bosch ART 26 SL 0.600.8A5.100 - садовый инструмент для обработки небольших участков. Он прост в использовании и удобен для скашивания травы вокруг деревьев. Катушку с леской легко заменить. Полуавтоматическая система выпуска лески способствует непрерывной работе.

        Преимущества

        • Полуавтоматическая подача лески
        • Защитный кожух делает работу с электрическим триммером Bosch ART 26 SL 06008A5100 безопасной для оператора
        • Отсутствие выхлопных газов
        • Тихая работа
        • Долгий срок службы