Преимущества

Полуавтоматическая подача лески

Защитный кожух делает работу с электрическим триммером Bosch ART 26 SL 06008A5100 безопасной для оператора

Отсутствие выхлопных газов

Тихая работа

Долгий срок службы

Электрический триммер Bosch ART 26 SL 0.600.8A5.100 - садовый инструмент для обработки небольших участков. Он прост в использовании и удобен для скашивания травы вокруг деревьев. Катушку с леской легко заменить. Полуавтоматическая система выпуска лески способствует непрерывной работе.