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Электрический триммер Bosch ART 37 0.600.878.M20
2.9
8
Найти аналог
Электрические триммеры
    Электрический триммер Bosch ART 37 0.600.878.M20
    Арт. X18612794
    2.9
    8
    Электрический триммер Bosch ART 37 0.600.878.M20
    Электрический триммер Bosch ART 37 0.600.878.M20
      Электрический триммер Bosch ART 37 0.600.878.M20
      Электрический триммер Bosch ART 37 0.600.878.M20

      Электрический триммер Bosch ART 37 0.600.878.M20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18612794
      2.9
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		4.6
      Мощность, кВт
      		1
      Ширина скашивания леской, см
      		37
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрокоса Bosch ART 37 0.600.878.M20 предназначена для эффективной стрижки травы. Режущий элемент - леска, подача автоматическая, при прижатии головки к земле. Разборная штанга позволяет удобно перевозить инструмент, а её изогнутая форма удобно скашивать траву в труднодоступных местах. Дополнительная рукоятка регулируется под рост оператора и обеспечивает лучшую маневренность. В комплект входит наплечных ремень для комфортной, менее утомительной работы.

        Преимущества

        • Автоматическая подача лески
        • Верхнее расположение двигателя позволяет производить кошение мокрой травы
        • Наплечный ремень - для неутомительной длительной работы
        • Маневренность
        • Мощный электродвигатель - эффективная работа
        • Удобное управление благодаря оптимальной балансировке
        • Экологичность
        • Эргономичные рукоятки - для комфорта при работе
        • Малый вес