Электрический триммер Bosch ART 37 0.600.878.M20

Преимущества

Автоматическая подача лески

Верхнее расположение двигателя позволяет производить кошение мокрой травы

Наплечный ремень - для неутомительной длительной работы

Маневренность

Мощный электродвигатель - эффективная работа

Удобное управление благодаря оптимальной балансировке

Экологичность

Эргономичные рукоятки - для комфорта при работе

Малый вес

Электрокоса Bosch ART 37 0.600.878.M20 предназначена для эффективной стрижки травы. Режущий элемент - леска, подача автоматическая, при прижатии головки к земле. Разборная штанга позволяет удобно перевозить инструмент, а её изогнутая форма удобно скашивать траву в труднодоступных местах. Дополнительная рукоятка регулируется под рост оператора и обеспечивает лучшую маневренность. В комплект входит наплечных ремень для комфортной, менее утомительной работы.