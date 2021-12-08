Электрический триммер Bosch ART 37 0.600.878.M20
Арт. X18612794
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|4.6
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Мощность, кВт
|1
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Ширина скашивания леской, см
|37
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- Электрокоса Bosch ART 37 0.600.878.M20 предназначена для эффективной стрижки травы. Режущий элемент - леска, подача автоматическая, при прижатии головки к земле. Разборная штанга позволяет удобно перевозить инструмент, а её изогнутая форма удобно скашивать траву в труднодоступных местах. Дополнительная рукоятка регулируется под рост оператора и обеспечивает лучшую маневренность. В комплект входит наплечных ремень для комфортной, менее утомительной работы.
Преимущества
- Автоматическая подача лески
- Верхнее расположение двигателя позволяет производить кошение мокрой травы
- Наплечный ремень - для неутомительной длительной работы
- Маневренность
- Мощный электродвигатель - эффективная работа
- Удобное управление благодаря оптимальной балансировке
- Экологичность
- Эргономичные рукоятки - для комфорта при работе
- Малый вес