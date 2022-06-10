Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 23 06008C1H00
Арт. О00000004575
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Режущий элемент
|леска
|
Вес, кг
|1.9
|
Мощность, кВт
|0.28
|
Ширина скашивания леской, см
|23
- Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 23 06008C1H00 предназначен для кошения травы на приусадебном участке. Инструмент имеет небольшой вес для долгой работы без усталости. Простая в использовании полуавтоматическая система подачи лески устраняет необходимость в ручной настройке. Кожух обеспечивает защиту оператора от грязи и щепок.
Преимущества
- Полуавтоматическая подача лески - не нужна настройка шпули Bosch EasyGrassCut 23 06008C1H00
- Защитный кожух обеспечивает безопасность
- Низкий уровень шума - звук не будет доставлять дискомфорт
- Не загрязняет окружающую среду
- Небольшой вес позволяет легко транспортировать инструмент