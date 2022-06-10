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Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 23 06008C1H00
4.4
7
Найти аналог
Электрические триммеры
    Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 23 06008C1H00
    Арт. О00000004575
    4.4
    7
    Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 23 06008C1H00
    Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 23 06008C1H00
    Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 23 06008C1H00
      Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 23 06008C1H00
      Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 23 06008C1H00
      Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 23 06008C1H00

      Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 23 06008C1H00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000004575
      4.4
      7

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		1.9
      Мощность, кВт
      		0.28
      Ширина скашивания леской, см
      		23
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 23 06008C1H00 предназначен для кошения травы на приусадебном участке. Инструмент имеет небольшой вес для долгой работы без усталости. Простая в использовании полуавтоматическая система подачи лески устраняет необходимость в ручной настройке. Кожух обеспечивает защиту оператора от грязи и щепок.

        Преимущества

        • Полуавтоматическая подача лески - не нужна настройка шпули Bosch EasyGrassCut 23 06008C1H00
        • Защитный кожух обеспечивает безопасность
        • Низкий уровень шума - звук не будет доставлять дискомфорт
        • Не загрязняет окружающую среду
        • Небольшой вес позволяет легко транспортировать инструмент