Преимущества

Полуавтоматическая подача лески - не нужна настройка шпули Bosch EasyGrassCut 23 06008C1H00

Защитный кожух обеспечивает безопасность

Низкий уровень шума - звук не будет доставлять дискомфорт

Не загрязняет окружающую среду

Небольшой вес позволяет легко транспортировать инструмент

Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 23 06008C1H00 предназначен для кошения травы на приусадебном участке. Инструмент имеет небольшой вес для долгой работы без усталости. Простая в использовании полуавтоматическая система подачи лески устраняет необходимость в ручной настройке. Кожух обеспечивает защиту оператора от грязи и щепок.