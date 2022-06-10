Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 26 0.600.8C1.J00
Арт. О00000004577
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|1.9
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Мощность, кВт
|0.28
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Ширина скашивания леской, см
|26
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- Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 26 0.600.8C1.J00 - сбалансированный инструмент для обработки небольших участков. Разборный вал обеспечивает удобство хранения и транспортировки триммера. Полуавтоматическая система выпуска лески способствует непрерывной работе. Вес всего 1.9 кг - триммером могут пользоваться даже женщины и люди пожилого возраста.
Преимущества
- Разборный вал
- Полуавтоматическая подача лески
- Высококачественная отделка, мощный двигатель и долговечность обеспечивают идеальные результаты
- Защитный кожух делает работу с Bosch EasyGrassCut 26 0.600.8C1.J00 безопасной для оператора
- Отсутствие выхлопных газов
- Тихая работа
- Долгий срок службы