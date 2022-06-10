Преимущества

Разборный вал

Полуавтоматическая подача лески

Высококачественная отделка, мощный двигатель и долговечность обеспечивают идеальные результаты

Защитный кожух делает работу с Bosch EasyGrassCut 26 0.600.8C1.J00 безопасной для оператора

Отсутствие выхлопных газов

Тихая работа

Долгий срок службы

Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 26 0.600.8C1.J00 - сбалансированный инструмент для обработки небольших участков. Разборный вал обеспечивает удобство хранения и транспортировки триммера. Полуавтоматическая система выпуска лески способствует непрерывной работе. Вес всего 1.9 кг - триммером могут пользоваться даже женщины и люди пожилого возраста.