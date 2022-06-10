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Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 26 0.600.8C1.J00
5.0
4
Найти аналог
Электрические триммеры
    Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 26 0.600.8C1.J00
    Арт. О00000004577
    5.0
    4
    Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 26 0.600.8C1.J00
    Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 26 0.600.8C1.J00
    Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 26 0.600.8C1.J00
    Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 26 0.600.8C1.J00
    Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 26 0.600.8C1.J00
    Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 26 0.600.8C1.J00
      Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 26 0.600.8C1.J00
      Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 26 0.600.8C1.J00
      Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 26 0.600.8C1.J00
      Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 26 0.600.8C1.J00
      Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 26 0.600.8C1.J00
      Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 26 0.600.8C1.J00

      Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 26 0.600.8C1.J00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000004577
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		1.9
      Мощность, кВт
      		0.28
      Ширина скашивания леской, см
      		26
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 26 0.600.8C1.J00 - сбалансированный инструмент для обработки небольших участков. Разборный вал обеспечивает удобство хранения и транспортировки триммера. Полуавтоматическая система выпуска лески способствует непрерывной работе. Вес всего 1.9 кг - триммером могут пользоваться даже женщины и люди пожилого возраста.

        Преимущества

        • Разборный вал
        • Полуавтоматическая подача лески
        • Высококачественная отделка, мощный двигатель и долговечность обеспечивают идеальные результаты
        • Защитный кожух делает работу с Bosch EasyGrassCut 26 0.600.8C1.J00 безопасной для оператора
        • Отсутствие выхлопных газов
        • Тихая работа
        • Долгий срок службы