Электрический триммер Huter GET 1200SL
Арт. X18612766
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|5.5
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Мощность, кВт
|1.2
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Ширина скашивания леской, см
|42
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- Электрический триммер Huter GET 1200SL используется для обработки небольших участков, например, газона на приусадебном участке, также может применяться для скашивания травы в труднодоступных местах - под кустами, скамейками или вдоль забора.
Преимущества
- Тихая работа
- Отсутствие токсичных выхлопов
- Легкий вес
- Система гашения вибрации