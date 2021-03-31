Преимущества

Тихая работа

Отсутствие токсичных выхлопов

Легкий вес

Система гашения вибрации

Электрический триммер Huter GET 1200SL используется для обработки небольших участков, например, газона на приусадебном участке, также может применяться для скашивания травы в труднодоступных местах - под кустами, скамейками или вдоль забора.