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Электрический триммер Huter GET 1200SL
4.2
152
4 590 ₽
Электрические триммеры
    Электрический триммер Huter GET 1200SL
    Арт. X18612766
    4.2
    152
    Электрический триммер Huter GET 1200SL
    Электрический триммер Huter GET 1200SL
    Электрический триммер Huter GET 1200SL
    Электрический триммер Huter GET 1200SL
    Электрический триммер Huter GET 1200SL
    Электрический триммер Huter GET 1200SL
    Электрический триммер Huter GET 1200SL
    Электрический триммер Huter GET 1200SL
    Электрический триммер Huter GET 1200SL
      Электрический триммер Huter GET 1200SL
      Электрический триммер Huter GET 1200SL
      Электрический триммер Huter GET 1200SL
      Электрический триммер Huter GET 1200SL
      Электрический триммер Huter GET 1200SL
      Электрический триммер Huter GET 1200SL
      Электрический триммер Huter GET 1200SL
      Электрический триммер Huter GET 1200SL
      Электрический триммер Huter GET 1200SL

      Электрический триммер Huter GET 1200SL

      4 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X18612766
      4.2
      152

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		5.5
      Мощность, кВт
      		1.2
      Ширина скашивания леской, см
      		42
      Все характеристики
      4 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический триммер Huter GET 1200SL используется для обработки небольших участков, например, газона на приусадебном участке, также может применяться для скашивания травы в труднодоступных местах - под кустами, скамейками или вдоль забора.

        Преимущества

        • Тихая работа
        • Отсутствие токсичных выхлопов
        • Легкий вес
        • Система гашения вибрации