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Электрический триммер Maxcut MCE 116
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|5.5
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Мощность, кВт
|1.15
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Ширина скашивания леской, см
|38
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Электрический триммер MAXCUT MCE 116 025300116 великолепно срезает траву, листья и мелкие ветки на участке. Он отличается производительностью, верностью и сбалансированностью. Удобство эксплуатации триммера обусловлено сразу несколькими факторами: маловесной конструкцией, удлиненной ручкой, наплечным ремнем для освобождения рук и снятия нагрузки со спины; антивибрационной системой рукоятки, головкой-полуавтоматом и эргономичной кнопкой запуска с функцией блокировки, позволяющей работать непрерывно максимально долго. Питание триммера осуществляется от электросети: протяженный провод и компактное расположение мотора в верхней части прибора помогают косить на большом расстоянии от розетки. Для простоты хранения штанга имеет возможность демонтажа.
Преимущества электрического триммера MAXCUT MCE 116 025300116:
- Будет полезен и на даче, и у дома;
- Способен разрезать небольшие ветви;
- Компактен и легок;
- Имеет большую мощность;
- Прост в обращении;
- Надежен и безопасен.
Комплектация MaxCut MCE 116 025300116:
- Триммер MaxCut MCE 116 025300116;
- Защитный кожух;
- Штанга с рукоятью;
- Комплект креплений;
- Головка триммера;
- Шнур питания;
- Инструкция;
- Гарантийный талон.