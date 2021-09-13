Электрический триммер MAXCUT MCE 116 025300116 великолепно срезает траву, листья и мелкие ветки на участке. Он отличается производительностью, верностью и сбалансированностью. Удобство эксплуатации триммера обусловлено сразу несколькими факторами: маловесной конструкцией, удлиненной ручкой, наплечным ремнем для освобождения рук и снятия нагрузки со спины; антивибрационной системой рукоятки, головкой-полуавтоматом и эргономичной кнопкой запуска с функцией блокировки, позволяющей работать непрерывно максимально долго. Питание триммера осуществляется от электросети: протяженный провод и компактное расположение мотора в верхней части прибора помогают косить на большом расстоянии от розетки. Для простоты хранения штанга имеет возможность демонтажа.

Преимущества электрического триммера MAXCUT MCE 116 025300116:

Будет полезен и на даче, и у дома;

Способен разрезать небольшие ветви;

Компактен и легок;

Имеет большую мощность;

Прост в обращении;

Надежен и безопасен.

Комплектация MaxCut MCE 116 025300116: