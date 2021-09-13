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Электрический триммер Maxcut MCE 116
5.0
1
4 990 ₽
5 228 ₽
Электрические триммеры
  • Персональная скидка
Электрический триммер Maxcut MCE 116
Арт. Ю00000021095
5.0
1
Электрический триммер Maxcut MCE 116
Электрический триммер Maxcut MCE 116
Электрический триммер Maxcut MCE 116
Электрический триммер Maxcut MCE 116
Электрический триммер Maxcut MCE 116
  • Персональная скидка
Электрический триммер Maxcut MCE 116
Электрический триммер Maxcut MCE 116
Электрический триммер Maxcut MCE 116
Электрический триммер Maxcut MCE 116
Электрический триммер Maxcut MCE 116

Электрический триммер Maxcut MCE 116

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  • -238 ₽
4 990 ₽
5 228 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000021095
5.0
1

Характеристики

Производитель
Maxcut
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Режущий элемент
леска
Вес, кг
5.5
Мощность, кВт
1.15
Ширина скашивания леской, см
38
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -238 ₽
4 990 ₽
5 228 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Электрический триммер MAXCUT MCE 116 025300116 великолепно срезает траву, листья и мелкие ветки на участке. Он отличается производительностью, верностью и сбалансированностью. Удобство эксплуатации триммера обусловлено сразу несколькими факторами: маловесной конструкцией, удлиненной ручкой, наплечным ремнем для освобождения рук и снятия нагрузки со спины; антивибрационной системой рукоятки, головкой-полуавтоматом и эргономичной кнопкой запуска с функцией блокировки, позволяющей работать непрерывно максимально долго. Питание триммера осуществляется от электросети: протяженный провод и компактное расположение мотора в верхней части прибора помогают косить на большом расстоянии от розетки. Для простоты хранения штанга имеет возможность демонтажа.

    Преимущества электрического триммера MAXCUT MCE 116 025300116:

    • Будет полезен и на даче, и у дома;
    • Способен разрезать небольшие ветви;
    • Компактен и легок;
    • Имеет большую мощность;
    • Прост в обращении;
    • Надежен и безопасен.

    Комплектация MaxCut MCE 116 025300116:

    • Триммер MaxCut MCE 116 025300116;
    • Защитный кожух;
    • Штанга с рукоятью;
    • Комплект креплений;
    • Головка триммера;
    • Шнур питания;
    • Инструкция;
    • Гарантийный талон.