Электрический триммер Oleo-Mac TR111E
Арт. X186127115
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|4.45
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Мощность, кВт
|1.1
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Ширина скашивания леской, см
|40
- Электрический триммер Oleo-Mac TR111E - легкий инструмент для кошения мягкой растительности. Имеет изогнутый, неразборный вал. Двигатель оснащен тепловым реле, поэтому защищен от перегрева, что продлевает срок службы триммера. Алюминиевый вал обеспечивает малый вес инструмента. В комплект входит шпуля "Tap'n Go", которая отличается полуавтоматической подачей лески.
Преимущества
- Небольшой вес Oleo-Mac TR111E
- Ремень-подвеска для снижения нагрузки на руки
- Тепловое реле - защита двигателя от перегрева
- Превосходный баланс и вес 4.45 кг позволяют равномерно распределить нагрузку на руки оператора, значительно снижая усталость при длительной работе
- Алюминиевый вал не подвержен коррозии
- Полуавтоматическая подача лески
- Отсутствие вредных выхлопных газов