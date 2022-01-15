Преимущества

Небольшой вес Oleo-Mac TR111E

Ремень-подвеска для снижения нагрузки на руки

Тепловое реле - защита двигателя от перегрева

Превосходный баланс и вес 4.45 кг позволяют равномерно распределить нагрузку на руки оператора, значительно снижая усталость при длительной работе

Алюминиевый вал не подвержен коррозии

Полуавтоматическая подача лески

Отсутствие вредных выхлопных газов

Электрический триммер Oleo-Mac TR111E - легкий инструмент для кошения мягкой растительности. Имеет изогнутый, неразборный вал. Двигатель оснащен тепловым реле, поэтому защищен от перегрева, что продлевает срок службы триммера. Алюминиевый вал обеспечивает малый вес инструмента. В комплект входит шпуля "Tap'n Go", которая отличается полуавтоматической подачей лески.