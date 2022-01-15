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Электрический триммер Oleo-Mac TR111E
5.0
2
Найти аналог
Электрические триммеры
    Электрический триммер Oleo-Mac TR111E
    Арт. X186127115
    5.0
    2
    Электрический триммер Oleo-Mac TR111E
    Электрический триммер Oleo-Mac TR111E
      Электрический триммер Oleo-Mac TR111E
      Электрический триммер Oleo-Mac TR111E

      Электрический триммер Oleo-Mac TR111E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X186127115
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oleo-Mac
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		4.45
      Мощность, кВт
      		1.1
      Ширина скашивания леской, см
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический триммер Oleo-Mac TR111E - легкий инструмент для кошения мягкой растительности. Имеет изогнутый, неразборный вал. Двигатель оснащен тепловым реле, поэтому защищен от перегрева, что продлевает срок службы триммера. Алюминиевый вал обеспечивает малый вес инструмента. В комплект входит шпуля "Tap'n Go", которая отличается полуавтоматической подачей лески.

        Преимущества

        • Небольшой вес Oleo-Mac TR111E
        • Ремень-подвеска для снижения нагрузки на руки
        • Тепловое реле - защита двигателя от перегрева
        • Превосходный баланс и вес 4.45 кг позволяют равномерно распределить нагрузку на руки оператора, значительно снижая усталость при длительной работе
        • Алюминиевый вал не подвержен коррозии
        • Полуавтоматическая подача лески
        • Отсутствие вредных выхлопных газов