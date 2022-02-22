Электрический триммер Oleo-Mac TR92E
Арт. X18612787
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|3.5
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Мощность, кВт
|0.9
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Ширина скашивания леской, см
|38
- Электрический триммер Oleo-Mac TR92E имеет полуавтоматическую шпулю "Tap'n Go" для замены лески без необходимости приостанавливать работу. Оснащен изогнутой шлангой, что позволяет скашивать траву с труднодоступных местах. Комплектуется ремнем для подвешивания. Вес триммера переносится на спину пользователя, что делает работу более комфортной.
Преимущества
- Небольшой вес Oleo-Mac TR92E
- Ремень-подвеска для снижения нагрузки на руки
- Тепловое реле - защита двигателя от перегрева
- Превосходный баланс и вес 3.5 кг позволяют равномерно распределить нагрузку на руки оператора, значительно снижая усталость при длительной работе
- Алюминиевая штанга не подвержена коррозии
- Полуавтоматическая подача лески
- Отсутствие вредных выхлопных газов