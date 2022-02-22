Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический триммер Oleo-Mac TR92E
5.0
2
Найти аналог
Электрические триммеры
    Электрический триммер Oleo-Mac TR92E
    Арт. X18612787
    5.0
    2
    Электрический триммер Oleo-Mac TR92E
    Электрический триммер Oleo-Mac TR92E
    Электрический триммер Oleo-Mac TR92E
    Электрический триммер Oleo-Mac TR92E
    Электрический триммер Oleo-Mac TR92E
    Электрический триммер Oleo-Mac TR92E
      Электрический триммер Oleo-Mac TR92E
      Электрический триммер Oleo-Mac TR92E
      Электрический триммер Oleo-Mac TR92E
      Электрический триммер Oleo-Mac TR92E
      Электрический триммер Oleo-Mac TR92E
      Электрический триммер Oleo-Mac TR92E

      Электрический триммер Oleo-Mac TR92E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X18612787
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oleo-Mac
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		3.5
      Мощность, кВт
      		0.9
      Ширина скашивания леской, см
      		38
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический триммер Oleo-Mac TR92E имеет полуавтоматическую шпулю "Tap'n Go" для замены лески без необходимости приостанавливать работу. Оснащен изогнутой шлангой, что позволяет скашивать траву с труднодоступных местах. Комплектуется ремнем для подвешивания. Вес триммера переносится на спину пользователя, что делает работу более комфортной.

        Преимущества

        • Небольшой вес Oleo-Mac TR92E
        • Ремень-подвеска для снижения нагрузки на руки
        • Тепловое реле - защита двигателя от перегрева
        • Превосходный баланс и вес 3.5 кг позволяют равномерно распределить нагрузку на руки оператора, значительно снижая усталость при длительной работе
        • Алюминиевая штанга не подвержена коррозии
        • Полуавтоматическая подача лески
        • Отсутствие вредных выхлопных газов