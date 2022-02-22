Преимущества

Небольшой вес Oleo-Mac TR92E

Ремень-подвеска для снижения нагрузки на руки

Тепловое реле - защита двигателя от перегрева

Превосходный баланс и вес 3.5 кг позволяют равномерно распределить нагрузку на руки оператора, значительно снижая усталость при длительной работе

Алюминиевая штанга не подвержена коррозии

Полуавтоматическая подача лески

Отсутствие вредных выхлопных газов

Электрический триммер Oleo-Mac TR92E имеет полуавтоматическую шпулю "Tap'n Go" для замены лески без необходимости приостанавливать работу. Оснащен изогнутой шлангой, что позволяет скашивать траву с труднодоступных местах. Комплектуется ремнем для подвешивания. Вес триммера переносится на спину пользователя, что делает работу более комфортной.