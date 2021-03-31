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Электрический триммер Patriot ЕLТ 1000 250304430
3.1
30
5 313 ₽
Электрические триммеры
  • Персональная скидка
Электрический триммер Patriot ЕLТ 1000 250304430
Арт. X186127112
3.1
30
Электрический триммер Patriot ЕLТ 1000 250304430
Электрический триммер Patriot ЕLТ 1000 250304430
Электрический триммер Patriot ЕLТ 1000 250304430
Электрический триммер Patriot ЕLТ 1000 250304430
Электрический триммер Patriot ЕLТ 1000 250304430
Электрический триммер Patriot ЕLТ 1000 250304430
  • Персональная скидка
Электрический триммер Patriot ЕLТ 1000 250304430
Электрический триммер Patriot ЕLТ 1000 250304430
Электрический триммер Patriot ЕLТ 1000 250304430
Электрический триммер Patriot ЕLТ 1000 250304430
Электрический триммер Patriot ЕLТ 1000 250304430
Электрический триммер Patriot ЕLТ 1000 250304430

Электрический триммер Patriot ЕLТ 1000 250304430

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5 313 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X186127112
3.1
30

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Режущий элемент
леска
Вес, кг
4.5
Мощность, кВт
1
Ширина скашивания леской, см
43
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 313 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический триммер PATRIOT ELT 1000 - инструмент для бытового применения. Предназначен для скашивания травы на небольших площадях. Изогнутая штанга позволяет проводить работы в труднодоступных местах - около заборов, вдоль стен, под деревьями. Не предназначен для промышленных нужд. Триммер оснащён высокопроизводительным экологически чистым электродвигателем с низким уровнем шума, разъемной штангой и регулируемой рукояткой для удобства работы и транспортировки.

    Преимущества

    • Ручка с элементами управления выполнена с учетом всех законов эргономики
    • Полуавтоматическая подача лески
    • Верхнее расположение двигателя дает возможность косить влажную траву
    • Низкий уровень шума и вибрации