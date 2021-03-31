- Персональная скидка
Электрический триммер Patriot ЕLТ 1000 250304430
Арт. X186127112
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Режущий элемент
|леска
|
Вес, кг
|4.5
|
Мощность, кВт
|1
|
Ширина скашивания леской, см
|43
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Электрический триммер PATRIOT ELT 1000 - инструмент для бытового применения. Предназначен для скашивания травы на небольших площадях. Изогнутая штанга позволяет проводить работы в труднодоступных местах - около заборов, вдоль стен, под деревьями. Не предназначен для промышленных нужд. Триммер оснащён высокопроизводительным экологически чистым электродвигателем с низким уровнем шума, разъемной штангой и регулируемой рукояткой для удобства работы и транспортировки.
Преимущества
- Ручка с элементами управления выполнена с учетом всех законов эргономики
- Полуавтоматическая подача лески
- Верхнее расположение двигателя дает возможность косить влажную траву
- Низкий уровень шума и вибрации