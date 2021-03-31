Электрический триммер Patriot ЕLТ 1000 250304430

Преимущества

Ручка с элементами управления выполнена с учетом всех законов эргономики

Полуавтоматическая подача лески

Верхнее расположение двигателя дает возможность косить влажную траву

Низкий уровень шума и вибрации

Электрический триммер PATRIOT ELT 1000 - инструмент для бытового применения. Предназначен для скашивания травы на небольших площадях. Изогнутая штанга позволяет проводить работы в труднодоступных местах - около заборов, вдоль стен, под деревьями. Не предназначен для промышленных нужд. Триммер оснащён высокопроизводительным экологически чистым электродвигателем с низким уровнем шума, разъемной штангой и регулируемой рукояткой для удобства работы и транспортировки.