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Электрический триммер Patriot ET 1200 250304400
3.9
39
5 459 ₽
5 857 ₽
Электрические триммеры
  • Персональная скидка
Электрический триммер Patriot ET 1200 250304400
Арт. X186127100
3.9
39
Электрический триммер Patriot ET 1200 250304400
Электрический триммер Patriot ET 1200 250304400
Электрический триммер Patriot ET 1200 250304400
Электрический триммер Patriot ET 1200 250304400
Электрический триммер Patriot ET 1200 250304400
Электрический триммер Patriot ET 1200 250304400
Электрический триммер Patriot ET 1200 250304400
Электрический триммер Patriot ET 1200 250304400
  • Персональная скидка
Электрический триммер Patriot ET 1200 250304400
Электрический триммер Patriot ET 1200 250304400
Электрический триммер Patriot ET 1200 250304400
Электрический триммер Patriot ET 1200 250304400
Электрический триммер Patriot ET 1200 250304400
Электрический триммер Patriot ET 1200 250304400
Электрический триммер Patriot ET 1200 250304400
Электрический триммер Patriot ET 1200 250304400

Электрический триммер Patriot ET 1200 250304400

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -398 ₽
5 459 ₽
5 857 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 858 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 850 ₽
Арт. X186127100
3.9
39

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Режущий элемент
леска, нож
Вес, кг
4.5
Мощность, кВт
1.1
Ширина скашивания леской, см
43
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -398 ₽
5 459 ₽
5 857 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 858 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический триммер PATRIOT ET 1200 способен скашивать траву любой жесткости. Мощность двигателя 1100 Вт позволяет производить подрезку кустарников, а верхнее расположение - работать во влажную погоду. 

    Преимущества

    • Экологичность
    • Система гашения вибрации
    • Наплечный ремень снижает утомляемость оператора
    • Малый уровень шума
    • Полуавтоматическая подача лески - смена лески за доли секунд
    • Простое обслуживание
    • Триммер имеет нож для обрезки лески
    • Дополнительная рукоятка способствует маневренности
    • Легкий пуск двигателя без усилий
    • Выбор режущего элемента от жесткости травы
    • Положение рукоятки можно регулировать под рост оператора
    • Возможность замены смазки редуктора