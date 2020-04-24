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Электрический триммер Patriot ET 1200 250304400
Арт. X186127100
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|4.5
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Мощность, кВт
|1.1
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Ширина скашивания леской, см
|43
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- Электрический триммер PATRIOT ET 1200 способен скашивать траву любой жесткости. Мощность двигателя 1100 Вт позволяет производить подрезку кустарников, а верхнее расположение - работать во влажную погоду.
Преимущества
- Экологичность
- Система гашения вибрации
- Наплечный ремень снижает утомляемость оператора
- Малый уровень шума
- Полуавтоматическая подача лески - смена лески за доли секунд
- Простое обслуживание
- Триммер имеет нож для обрезки лески
- Дополнительная рукоятка способствует маневренности
- Легкий пуск двигателя без усилий
- Выбор режущего элемента от жесткости травы
- Положение рукоятки можно регулировать под рост оператора
- Возможность замены смазки редуктора