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Электрический триммер PatriotT ЕТ 1200
5.0
1
Найти аналог
Электрические триммеры
    Электрический триммер PatriotT ЕТ 1200
    Арт. X186127114
    5.0
    1
    Электрический триммер PatriotT ЕТ 1200
    Электрический триммер PatriotT ЕТ 1200
    Электрический триммер PatriotT ЕТ 1200
    Электрический триммер PatriotT ЕТ 1200
    Электрический триммер PatriotT ЕТ 1200
    Электрический триммер PatriotT ЕТ 1200
    Электрический триммер PatriotT ЕТ 1200
    Электрический триммер PatriotT ЕТ 1200
    Электрический триммер PatriotT ЕТ 1200
      Электрический триммер PatriotT ЕТ 1200
      Электрический триммер PatriotT ЕТ 1200
      Электрический триммер PatriotT ЕТ 1200
      Электрический триммер PatriotT ЕТ 1200
      Электрический триммер PatriotT ЕТ 1200
      Электрический триммер PatriotT ЕТ 1200
      Электрический триммер PatriotT ЕТ 1200
      Электрический триммер PatriotT ЕТ 1200
      Электрический триммер PatriotT ЕТ 1200

      Электрический триммер PatriotT ЕТ 1200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X186127114
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		4.5
      Мощность, кВт
      		1.1
      Ширина скашивания леской, см
      		43
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический триммер PATRIOT ET 1200 способен скашивать траву любой жесткости. Мощность двигателя 1100 Вт позволяет производить подрезку кустарников, а верхнее расположение - работать во влажную погоду. Штанга легко разбирается, что способствует удобству транспортировки и хранения. Специальный кожух защищает оператора от травм, а режущий элемент от повреждений. Полуавтоматическая головка с леской позволяет выполнять работу в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Экологичность
        • Система гашения вибрации
        • Наплечный ремень снижает утомляемость оператора
        • Малый уровень шума
        • Полуавтоматическая подача лески - смена лески за доли секунд
        • Простое обслуживание
        • Триммер имеет нож для обрезки лески
        • Дополнительная рукоятка способствует маневренности
        • Легкий пуск двигателя без усилий
        • Выбор режущего элемента от жесткости травы
        • Положение рукоятки можно регулировать под рост оператора
        • Возможность замены смазки редуктора