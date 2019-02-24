Электрический триммер PatriotT ЕТ 1200

Преимущества

Экологичность

Система гашения вибрации

Наплечный ремень снижает утомляемость оператора

Малый уровень шума

Полуавтоматическая подача лески - смена лески за доли секунд

Простое обслуживание

Триммер имеет нож для обрезки лески

Дополнительная рукоятка способствует маневренности

Легкий пуск двигателя без усилий

Выбор режущего элемента от жесткости травы

Положение рукоятки можно регулировать под рост оператора

Возможность замены смазки редуктора

Электрический триммер PATRIOT ET 1200 способен скашивать траву любой жесткости. Мощность двигателя 1100 Вт позволяет производить подрезку кустарников, а верхнее расположение - работать во влажную погоду. Штанга легко разбирается, что способствует удобству транспортировки и хранения. Специальный кожух защищает оператора от травм, а режущий элемент от повреждений. Полуавтоматическая головка с леской позволяет выполнять работу в труднодоступных местах.