Электрический триммер PatriotT ЕТ 1200
Арт. X186127114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|4.5
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Мощность, кВт
|1.1
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Ширина скашивания леской, см
|43
- Электрический триммер PATRIOT ET 1200 способен скашивать траву любой жесткости. Мощность двигателя 1100 Вт позволяет производить подрезку кустарников, а верхнее расположение - работать во влажную погоду. Штанга легко разбирается, что способствует удобству транспортировки и хранения. Специальный кожух защищает оператора от травм, а режущий элемент от повреждений. Полуавтоматическая головка с леской позволяет выполнять работу в труднодоступных местах.
Преимущества
- Экологичность
- Система гашения вибрации
- Наплечный ремень снижает утомляемость оператора
- Малый уровень шума
- Полуавтоматическая подача лески - смена лески за доли секунд
- Простое обслуживание
- Триммер имеет нож для обрезки лески
- Дополнительная рукоятка способствует маневренности
- Легкий пуск двигателя без усилий
- Выбор режущего элемента от жесткости травы
- Положение рукоятки можно регулировать под рост оператора
- Возможность замены смазки редуктора