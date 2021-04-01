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Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
3.6
8
2 963 ₽
2 965 ₽
Электрические триммеры
  • Персональная скидка
Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
Арт. О00000002694
3.6
8
Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
Электрический триммер Patriot PT 500 250306030

Электрический триммер Patriot PT 500 250306030

  • -2 ₽
2 963 ₽
2 965 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
Получить ещё скидку
-69 ₽
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000002694
3.6
8

Характеристики

Производитель
Patriot
Мощность, кВт
0.5
Режущий элемент
леска
Ширина скашивания леской, см
28
Вес, кг
2.4
Форма ручки
D-образная
Все характеристики
  • Персональная скидка
  • -2 ₽
2 963 ₽
2 965 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
Получить ещё скидку
-69 ₽
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический триммер PATRIOT PT 500 250306030 облегчает уход за газоном на небольшом приусадебном участке. Оснащен регулируемой раздвижной штангой, что позволяет настраивать инструмент под себя.
    Триммер отличается комфортом работы, так как:
    • Не требует длительной специальной подготовки и сложного обслуживания
    • Имеет эргономичную рукоятку с элементами управления
    • Оснащен дополнительной рукояткой, которая регулируется в удобное положение

    Преимущества

    • Легкость и комфорт работы за счет нижнего сбалансированного расположения двигателя
    • Все элементы управления встроены в эргономичную рукоятку
    • Тепловой выключатель - защита двигателя от перегрева
    • Регулируемая штанга - для удобства использования PATRIOT PT 500 250306030
    • Регулировка угла наклона двигателя