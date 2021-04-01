Не требует длительной специальной подготовки и сложного обслуживания

Имеет эргономичную рукоятку с элементами управления

Оснащен дополнительной рукояткой, которая регулируется в удобное положение

Преимущества

Легкость и комфорт работы за счет нижнего сбалансированного расположения двигателя

Все элементы управления встроены в эргономичную рукоятку

Тепловой выключатель - защита двигателя от перегрева

Регулируемая штанга - для удобства использования PATRIOT PT 500 250306030

Регулировка угла наклона двигателя







Электрический триммер PATRIOT PT 500 250306030 облегчает уход за газоном на небольшом приусадебном участке. Оснащен регулируемой раздвижной штангой, что позволяет настраивать инструмент под себя.Триммер отличается комфортом работы, так как: