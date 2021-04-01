Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
Арт. О00000002694
Характеристики
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Производитель
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Мощность, кВт
|0.5
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Режущий элемент
|леска
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Ширина скашивания леской, см
|28
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Вес, кг
|2.4
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Форма ручки
|D-образная
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- Электрический триммер PATRIOT PT 500 250306030 облегчает уход за газоном на небольшом приусадебном участке. Оснащен регулируемой раздвижной штангой, что позволяет настраивать инструмент под себя.
Триммер отличается комфортом работы, так как:
- Не требует длительной специальной подготовки и сложного обслуживания
- Имеет эргономичную рукоятку с элементами управления
- Оснащен дополнительной рукояткой, которая регулируется в удобное положение
Преимущества
- Легкость и комфорт работы за счет нижнего сбалансированного расположения двигателя
- Все элементы управления встроены в эргономичную рукоятку
- Тепловой выключатель - защита двигателя от перегрева
- Регулируемая штанга - для удобства использования PATRIOT PT 500 250306030
- Регулировка угла наклона двигателя