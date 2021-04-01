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Электрический триммер Stihl FSE 60 48090114111
4.7
26
Найти аналог
Электрические триммеры
    Электрический триммер Stihl FSE 60 48090114111
    Арт. X18612762
    4.7
    26
    Электрический триммер Stihl FSE 60 48090114111
    Электрический триммер Stihl FSE 60 48090114111
    Электрический триммер Stihl FSE 60 48090114111
    Электрический триммер Stihl FSE 60 48090114111
    Электрический триммер Stihl FSE 60 48090114111
    Электрический триммер Stihl FSE 60 48090114111
    Электрический триммер Stihl FSE 60 48090114111
    Электрический триммер Stihl FSE 60 48090114111
      Электрический триммер Stihl FSE 60 48090114111
      Электрический триммер Stihl FSE 60 48090114111
      Электрический триммер Stihl FSE 60 48090114111
      Электрический триммер Stihl FSE 60 48090114111
      Электрический триммер Stihl FSE 60 48090114111
      Электрический триммер Stihl FSE 60 48090114111
      Электрический триммер Stihl FSE 60 48090114111
      Электрический триммер Stihl FSE 60 48090114111

      Электрический триммер Stihl FSE 60 48090114111

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18612762
      4.7
      26

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		3.9
      Мощность, кВт
      		0.54
      Ширина скашивания леской, см
      		35
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический триммер Stihl FSЕ 60 48090114111 используется для скашивания травы на небольших приусадебных участках, вокруг клумб или деревьев.

        Преимущества

        • Отсутствие токсичных выхлопов
        • Малый вес
        • Малошумный двигатель
        • Возможность установки опорного колеса и подвесного ремня (опции)
        • Регулируемая рукоятка
        • Косильная головка системы Autocut C (максимально эффективное кошение)