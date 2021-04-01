Электрический триммер Stihl FSE 60 48090114111

Преимущества

Отсутствие токсичных выхлопов

Малый вес

Малошумный двигатель

Возможность установки опорного колеса и подвесного ремня (опции)

Регулируемая рукоятка

Косильная головка системы Autocut C (максимально эффективное кошение)

Электрический триммер Stihl FSЕ 60 48090114111 используется для скашивания травы на небольших приусадебных участках, вокруг клумб или деревьев.