Электрический триммер Stihl FSE 60 48090114111
Арт. X18612762
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|3.9
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Мощность, кВт
|0.54
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Ширина скашивания леской, см
|35
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- Электрический триммер Stihl FSЕ 60 48090114111 используется для скашивания травы на небольших приусадебных участках, вокруг клумб или деревьев.
Преимущества
- Отсутствие токсичных выхлопов
- Малый вес
- Малошумный двигатель
- Возможность установки опорного колеса и подвесного ремня (опции)
- Регулируемая рукоятка
- Косильная головка системы Autocut C (максимально эффективное кошение)