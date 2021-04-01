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Электрический триммер Stihl FSE 71 48090114115
4.7
21
13 990 ₽
Электрические триммеры
    Электрический триммер Stihl FSE 71 48090114115
    Арт. X18612763
    4.7
    21
    Электрический триммер Stihl FSE 71 48090114115
    Электрический триммер Stihl FSE 71 48090114115
    Электрический триммер Stihl FSE 71 48090114115
    Электрический триммер Stihl FSE 71 48090114115
    Электрический триммер Stihl FSE 71 48090114115
    Электрический триммер Stihl FSE 71 48090114115
    Электрический триммер Stihl FSE 71 48090114115
    Электрический триммер Stihl FSE 71 48090114115
      Электрический триммер Stihl FSE 71 48090114115
      Электрический триммер Stihl FSE 71 48090114115
      Электрический триммер Stihl FSE 71 48090114115
      Электрический триммер Stihl FSE 71 48090114115
      Электрический триммер Stihl FSE 71 48090114115
      Электрический триммер Stihl FSE 71 48090114115
      Электрический триммер Stihl FSE 71 48090114115
      Электрический триммер Stihl FSE 71 48090114115

      Электрический триммер Stihl FSE 71 48090114115

      13 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X18612763
      4.7
      21

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		4
      Мощность, кВт
      		0.54
      Ширина скашивания леской, см
      		2
      Все характеристики
      13 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический триммер Stihl FSЕ 71 48090114115 предназначен для работы на небольших приусадебных участках и подравнивания травы вокруг деревьев. Комплектуется головкой системы Autocut C, обеспечивающей эффективное срезание травы. Основная рукоятка оснащена резиновой накладкой для предотвращения соскальзывания руки. Малый вес и дополнительная рукоятка округлой формы облегчают работу с инструментом.

        Преимущества

        • Малый вес
        • Экологичность
        • Защита двигателя от перегрузки
        • Возможность установки опорного колеса и подвесного ремня (опции)
        • Регулируемая рукоятка
        • Тихая работа
        • Косильная головка системы Autocut C (максимально эффективное кошение)