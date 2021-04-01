Электрический триммер Stihl FSE 71 48090114115

Преимущества

Малый вес

Экологичность

Защита двигателя от перегрузки

Возможность установки опорного колеса и подвесного ремня (опции)

Регулируемая рукоятка

Тихая работа

Косильная головка системы Autocut C (максимально эффективное кошение)

Электрический триммер Stihl FSЕ 71 48090114115 предназначен для работы на небольших приусадебных участках и подравнивания травы вокруг деревьев. Комплектуется головкой системы Autocut C, обеспечивающей эффективное срезание травы. Основная рукоятка оснащена резиновой накладкой для предотвращения соскальзывания руки. Малый вес и дополнительная рукоятка округлой формы облегчают работу с инструментом.