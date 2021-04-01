Электрический триммер Stihl FSE 71 48090114115
Арт. X18612763
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|4
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Мощность, кВт
|0.54
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Ширина скашивания леской, см
|2
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- Электрический триммер Stihl FSЕ 71 48090114115 предназначен для работы на небольших приусадебных участках и подравнивания травы вокруг деревьев. Комплектуется головкой системы Autocut C, обеспечивающей эффективное срезание травы. Основная рукоятка оснащена резиновой накладкой для предотвращения соскальзывания руки. Малый вес и дополнительная рукоятка округлой формы облегчают работу с инструментом.
Преимущества
- Малый вес
- Экологичность
- Защита двигателя от перегрузки
- Возможность установки опорного колеса и подвесного ремня (опции)
- Регулируемая рукоятка
- Тихая работа
- Косильная головка системы Autocut C (максимально эффективное кошение)