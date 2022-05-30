Электрический триммер Stihl FSE-71 Autocut 05-2

Преимущества

Малый вес

Экологичность

Защита двигателя от перегрузки

Возможность установки опорного колеса и подвесного ремня опции

Регулируемая рукоятка

Тихая работа

Косильная головка системы Autocut C максимально эффективное кошение

Электрический триммер Stihl FSЕ 71 мощностью 0.54 кВт предназначен для работы на небольших приусадебных участках и подравнивания травы вокруг деревьев. Комплектуется головкой системы Autocut C, обеспечивающей эффективное срезание травы. Основная рукоятка оснащена резиновой накладкой для предотвращения соскальзывания руки. Малый вес и дополнительная рукоятка округлой формы облегчают работу с инструментом.