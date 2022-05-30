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Электрический триммер Stihl FSE-71 Autocut 05-2
5.0
2
Найти аналог
Электрические триммеры
    Электрический триммер Stihl FSE-71 Autocut 05-2
    Арт. X186127718
    5.0
    2
    Электрический триммер Stihl FSE-71 Autocut 05-2

      Электрический триммер Stihl FSE-71 Autocut 05-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186127718
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		4
      Мощность, кВт
      		0.54
      Ширина скашивания леской, см
      		35
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический триммер Stihl FSЕ 71 мощностью 0.54 кВт предназначен для работы на небольших приусадебных участках и подравнивания травы вокруг деревьев. Комплектуется головкой системы Autocut C, обеспечивающей эффективное срезание травы. Основная рукоятка оснащена резиновой накладкой для предотвращения соскальзывания руки. Малый вес и дополнительная рукоятка округлой формы облегчают работу с инструментом.

        Преимущества

        • Малый вес
        • Экологичность
        • Защита двигателя от перегрузки
        • Возможность установки опорного колеса и подвесного ремня опции
        • Регулируемая рукоятка
        • Тихая работа
        • Косильная головка системы Autocut C максимально эффективное кошение