Электрический триммер Stihl FSE 81 48090114119
Арт. X186127121
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Режущий элемент
|леска
|
Вес, кг
|4.7
|
Мощность, кВт
|1
|
Ширина скашивания леской, см
|2
С этим товаром смотрят
- Электрический триммер Stihl FSЕ 81 48090114119 отличается малошумностью и экологичностью. Предназначен для работы на небольшом участке. Имеет опорное колесо, которое позволяет косить траву вблизи деревьев, клумб, бордюров. Оно предотвращает их повреждение, так как леска не выходит за края регулируемого колеса.
Преимущества
- Полуавтоматическая косильная головка AutoCut
- Изогнутая штанга
- Отсутствие вредных выхлопов
- Особо тихий двигатель - кошение без лишнего шума не причинит неудобств