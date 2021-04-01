Электрический триммер Stihl FSE 81 48090114119

Преимущества

Полуавтоматическая косильная головка AutoCut

Изогнутая штанга

Отсутствие вредных выхлопов

Особо тихий двигатель - кошение без лишнего шума не причинит неудобств

Электрический триммер Stihl FSЕ 81 48090114119 отличается малошумностью и экологичностью. Предназначен для работы на небольшом участке. Имеет опорное колесо, которое позволяет косить траву вблизи деревьев, клумб, бордюров. Оно предотвращает их повреждение, так как леска не выходит за края регулируемого колеса.