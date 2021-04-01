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Электрический триммер Stihl FSE 81 48090114119
4.1
49
Найти аналог
Электрические триммеры
    Электрический триммер Stihl FSE 81 48090114119
    Арт. X186127121
    4.1
    49
    Электрический триммер Stihl FSE 81 48090114119
    Электрический триммер Stihl FSE 81 48090114119
    Электрический триммер Stihl FSE 81 48090114119
    Электрический триммер Stihl FSE 81 48090114119
    Электрический триммер Stihl FSE 81 48090114119
    Электрический триммер Stihl FSE 81 48090114119
      Электрический триммер Stihl FSE 81 48090114119
      Электрический триммер Stihl FSE 81 48090114119
      Электрический триммер Stihl FSE 81 48090114119
      Электрический триммер Stihl FSE 81 48090114119
      Электрический триммер Stihl FSE 81 48090114119
      Электрический триммер Stihl FSE 81 48090114119

      Электрический триммер Stihl FSE 81 48090114119

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186127121
      4.1
      49

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		4.7
      Мощность, кВт
      		1
      Ширина скашивания леской, см
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический триммер Stihl FSЕ 81 48090114119 отличается малошумностью и экологичностью. Предназначен для работы на небольшом участке. Имеет опорное колесо, которое позволяет косить траву вблизи деревьев, клумб, бордюров. Оно предотвращает их повреждение, так как леска не выходит за края регулируемого колеса.

        Преимущества

        • Полуавтоматическая косильная головка AutoCut
        • Изогнутая штанга
        • Отсутствие вредных выхлопов
        • Особо тихий двигатель - кошение без лишнего шума не причинит неудобств