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Электрический триммер Bosch ART 23 SL 06008A5000
4.1
14
Найти аналог
Электрические триммеры
    Электрический триммер Bosch ART 23 SL 06008A5000
    Арт. X186127145
    4.1
    14
    Электрический триммер Bosch ART 23 SL 06008A5000
    Электрический триммер Bosch ART 23 SL 06008A5000
    Электрический триммер Bosch ART 23 SL 06008A5000
    Электрический триммер Bosch ART 23 SL 06008A5000
      Электрический триммер Bosch ART 23 SL 06008A5000
      Электрический триммер Bosch ART 23 SL 06008A5000
      Электрический триммер Bosch ART 23 SL 06008A5000
      Электрический триммер Bosch ART 23 SL 06008A5000

      Электрический триммер Bosch ART 23 SL 06008A5000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186127145
      4.1
      14

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		1.7
      Мощность, кВт
      		0.28
      Ширина скашивания леской, см
      		23
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический триммер Bosch ART 23 SL 06008A5000 - высокопроизводительный инструмент для аккуратной стрижки газона. Имеет экологичный электрический двигатель, держатель кабеля, две удобный рукоятки, защитный кожух. Быстрая замена шпульки производится по принципу "щелчка". Инструмент весом 1.7 кг отлично подойдет женщинам и пожилым людям.

        Преимущества

        • Отсутствие вредных выхлопных газов
        • Простота в управлении
        • Оптимальная балансировка
        • Система Semi-Auto Feed: автоматически отпускает леску при включении инструмента, обеспечивая тем самым ее оптимальную длину
        • Надежная шпулька "Pro-Tap", не позволяющая леске запутаться при замене режущего элемента
        • Вес всего 1.7 кг
        • Малошумность
        • Небольшой вес