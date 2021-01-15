Преимущества

Отсутствие вредных выхлопных газов

Простота в управлении

Оптимальная балансировка

Система Semi-Auto Feed: автоматически отпускает леску при включении инструмента, обеспечивая тем самым ее оптимальную длину

Надежная шпулька "Pro-Tap", не позволяющая леске запутаться при замене режущего элемента

Вес всего 1.7 кг

Малошумность

Небольшой вес

Электрический триммер Bosch ART 23 SL 06008A5000 - высокопроизводительный инструмент для аккуратной стрижки газона. Имеет экологичный электрический двигатель, держатель кабеля, две удобный рукоятки, защитный кожух. Быстрая замена шпульки производится по принципу "щелчка". Инструмент весом 1.7 кг отлично подойдет женщинам и пожилым людям.