Электрический триммер Makita UR 2300
Арт. X18612788
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Режущий элемент
|нож
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Вес, кг
|4.7
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Мощность, кВт
|1
- Электрокоса Makita UR2300 отличается малошумностью при работе и простотой в эксплуатации. Используется для подрезания жесткой поросли. Режущий инструмент - косильный нож. Дополнительная рукоятка обеспечивает надежное удержание инструмента в руках. В комплект входит наплечный ремень, что способствует комфортной работе
Преимущества
- Отсутствие вредных выхлопов
- Простота в эксплуатации
- Защитный кожух
- Малошумность
- Наплечный ремень - для комфортной работы