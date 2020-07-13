Электрический триммер Makita UR 2300

Преимущества

Отсутствие вредных выхлопов

Простота в эксплуатации

Защитный кожух

Малошумность

Наплечный ремень - для комфортной работы

Электрокоса Makita UR2300 отличается малошумностью при работе и простотой в эксплуатации. Используется для подрезания жесткой поросли. Режущий инструмент - косильный нож. Дополнительная рукоятка обеспечивает надежное удержание инструмента в руках. В комплект входит наплечный ремень, что способствует комфортной работе