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Электрический триммер Makita UR 2300
4.6
8
Найти аналог
Электрические триммеры
    Электрический триммер Makita UR 2300
    Арт. X18612788
    4.6
    8
    Электрический триммер Makita UR 2300
    Электрический триммер Makita UR 2300
    Электрический триммер Makita UR 2300
    Электрический триммер Makita UR 2300
      Электрический триммер Makita UR 2300
      Электрический триммер Makita UR 2300
      Электрический триммер Makita UR 2300
      Электрический триммер Makita UR 2300

      Электрический триммер Makita UR 2300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18612788
      4.6
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Режущий элемент
      		нож
      Вес, кг
      		4.7
      Мощность, кВт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрокоса Makita UR2300 отличается малошумностью при работе и простотой в эксплуатации. Используется для подрезания жесткой поросли. Режущий инструмент - косильный нож. Дополнительная рукоятка обеспечивает надежное удержание инструмента в руках. В комплект входит наплечный ремень, что способствует комфортной работе

        Преимущества

        • Отсутствие вредных выхлопов
        • Простота в эксплуатации
        • Защитный кожух
        • Малошумность
        • Наплечный ремень - для комфортной работы