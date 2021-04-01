Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
3.8
12
17 589 ₽
Аккумуляторные триммеры
  • Персональная скидка
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Арт. О00000003391
3.8
12
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
  • Персональная скидка
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340

Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
17 589 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000003391
3.8
12

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
17 589 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Угольник Джилекс ПНД 9302 (ВР, 25 мм)
117 ₽
5.0
Угольник Джилекс ПНД 9302 (ВР, 25 мм)
Леска для триммеров Siat Premium Канат 555003, 1,6 мм, 15 м
200 ₽
5.0
Леска для триммеров Siat Premium Канат 555003, 1,6 мм, 15 м
Леска для триммера Siat Premium Алюминиум 555001, звезда, 1,6 мм, 15 м
170 ₽
5.0
Леска для триммера Siat Premium Алюминиум 555001, звезда, 1,6 мм, 15 м
Леска для триммера Siat Professional 556001, звезда, 1,6 мм, 15 м
120 ₽
5.0
Леска для триммера Siat Professional 556001, звезда, 1,6 мм, 15 м
Леска для триммера Siat Professional 556005, квадрат, 2 мм, 15 м
175 ₽
4.7
Леска для триммера Siat Professional 556005, квадрат, 2 мм, 15 м
Переходной угольник Джилекс ПНД 9283 (ВН, 1" - 25 мм)
79 ₽
4.5
Переходной угольник Джилекс ПНД 9283 (ВН, 1" - 25 мм)
Угольник Джилекс ПНД 9273 (НР, 1" - 25 мм)
72 ₽
5.0
Угольник Джилекс ПНД 9273 (НР, 1" - 25 мм)
Переходник Джилекс 9121, НР, 1/2" - 25 мм
57 ₽
5.0
Переходник Джилекс 9121, НР, 1/2" - 25 мм
Штуцер 1"нар.-25 латунь
300 ₽
4.5
Штуцер 1"нар.-25 латунь
Универсальный отрезной круг для УШМ Зубр Мультирез-ВК8 36859-125 (по алюминию, плитке, 125x22,2 мм)
722 ₽
5.0
Универсальный отрезной круг для УШМ Зубр Мультирез-ВК8 36859-125 (по алюминию, плитке, 125x22,2 мм)
Аккумулятор BL402 (40 В; 2.5 А*ч; Li-Ion) Patriot 830201000
6 112 ₽
Аккумулятор BL402 (40 В; 2.5 А*ч; Li-Ion) Patriot 830201000
  • Персональная скидка
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340 предназначен для участков площадью до 200 кв.м. Имеет Li-lon аккумулятор напряжением 40 В и зарядной устройство в комплекте. Может работать в режиме подрезки края газона. Оснащен металлической петлей для упора и защиты растений. Для удобства во время работы предусмотрены комфортабельные ручки, телескопическая штанга и регулировка угла поворота двигателя.

    Преимущества

    • Тихая работа
    • Штанга выполнена из рифленого алюминиевого профиля для увеличения жесткости и имеет двойную муфту для регулировки
    • Регулировка триммера под разную высоту работы
    • Изменение угла наклона двигателя под разную высоту
    • Телескопическая штанга
    • Дополнительная регулируемая рукоятка
    • Откидная металлическая петля для защиты растений
    • Обрезной нож на кожухе
    • Небольшой вес PATRIOT TR 340XL 250205340