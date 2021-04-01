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Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340
Арт. О00000003391
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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- Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340 предназначен для участков площадью до 200 кв.м. Имеет Li-lon аккумулятор напряжением 40 В и зарядной устройство в комплекте. Может работать в режиме подрезки края газона. Оснащен металлической петлей для упора и защиты растений. Для удобства во время работы предусмотрены комфортабельные ручки, телескопическая штанга и регулировка угла поворота двигателя.
Преимущества
- Тихая работа
- Штанга выполнена из рифленого алюминиевого профиля для увеличения жесткости и имеет двойную муфту для регулировки
- Регулировка триммера под разную высоту работы
- Изменение угла наклона двигателя под разную высоту
- Телескопическая штанга
- Дополнительная регулируемая рукоятка
- Откидная металлическая петля для защиты растений
- Обрезной нож на кожухе
- Небольшой вес PATRIOT TR 340XL 250205340