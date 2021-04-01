Преимущества

Тихая работа

Штанга выполнена из рифленого алюминиевого профиля для увеличения жесткости и имеет двойную муфту для регулировки

Регулировка триммера под разную высоту работы

Изменение угла наклона двигателя под разную высоту

Телескопическая штанга

Дополнительная регулируемая рукоятка

Откидная металлическая петля для защиты растений

Обрезной нож на кожухе

Небольшой вес PATRIOT TR 340XL 250205340

Аккумуляторный триммер Patriot TR 340XL 250205340 предназначен для участков площадью до 200 кв.м. Имеет Li-lon аккумулятор напряжением 40 В и зарядной устройство в комплекте. Может работать в режиме подрезки края газона. Оснащен металлической петлей для упора и защиты растений. Для удобства во время работы предусмотрены комфортабельные ручки, телескопическая штанга и регулировка угла поворота двигателя.