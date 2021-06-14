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Бензиновый триммер Stihl FS-45 C-E 41400112383
5.0
2
16 990 ₽
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Stihl FS-45 C-E 41400112383
    Арт. X186126283
    5.0
    2
    Бензиновый триммер Stihl FS-45 C-E 41400112383

      Бензиновый триммер Stihl FS-45 C-E 41400112383

      16 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X186126283
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		4.3
      Мощность, л.с.
      		1
      Ширина скашивания леской, см
      		45
      Все характеристики
      16 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • STIHL FS 45 C-E – профессиональный бензиновый триммер для стрижки дикорастущей и газонной травы. Очень хорош для стрижки газонов и расчистки территории вокруг деревьев, дорожек, лестниц на садовом участке.. Пригодится для ухода за участком за городом, на даче или придомовой территорией

        Преимущества

        • Система ErgoStart облегчает включение триммера, уменьшает количество рывков, а скорость запуска становится быстрее
        • Электронная система зажигания позволяет двигателю работать без перебоев, герметичность сгорания топлива увеличивает время горения искры
        • Кожух прикрывает режущие элементы триммера, защищает от летящей скошенной травы или мусора
        • Все кнопки управления встроены в одну рукоятку, правая рука останется в рабочем положении
        • Праймер подкачивает топливо в карбюратор, упрощает запуск двигателя, завести инструмент легко даже после долгого простоя
        • Рукоятка устанавливается без использования ключа, не нужно покупать дополнительные инструменты
        • Бак для бензина выполнен из полупрозрачного пластика, удобно отслеживать уровень топлива
        • Дополнительная круглая рукоять подходит для работы в труднодоступных местах  