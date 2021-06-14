Бензиновый триммер Stihl FS-45 C-E 41400112383
Арт. X186126283
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|4.3
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Мощность, л.с.
|1
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Ширина скашивания леской, см
|45
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- STIHL FS 45 C-E – профессиональный бензиновый триммер для стрижки дикорастущей и газонной травы. Очень хорош для стрижки газонов и расчистки территории вокруг деревьев, дорожек, лестниц на садовом участке.. Пригодится для ухода за участком за городом, на даче или придомовой территорией
Преимущества
- Система ErgoStart облегчает включение триммера, уменьшает количество рывков, а скорость запуска становится быстрее
- Электронная система зажигания позволяет двигателю работать без перебоев, герметичность сгорания топлива увеличивает время горения искры
- Кожух прикрывает режущие элементы триммера, защищает от летящей скошенной травы или мусора
- Все кнопки управления встроены в одну рукоятку, правая рука останется в рабочем положении
- Праймер подкачивает топливо в карбюратор, упрощает запуск двигателя, завести инструмент легко даже после долгого простоя
- Рукоятка устанавливается без использования ключа, не нужно покупать дополнительные инструменты
- Бак для бензина выполнен из полупрозрачного пластика, удобно отслеживать уровень топлива
- Дополнительная круглая рукоять подходит для работы в труднодоступных местах