Бензиновый триммер Stihl FS-45 C-E 41400112383

STIHL FS 45 C-E – профессиональный бензиновый триммер для стрижки дикорастущей и газонной травы. Очень хорош для стрижки газонов и расчистки территории вокруг деревьев, дорожек, лестниц на садовом участке.. Пригодится для ухода за участком за городом, на даче или придомовой территорией

Преимущества