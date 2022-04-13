Триммерная головка Stihl Autocut C05-2 40067102105 (FS45/46)
Арт. X3871745
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|триммерная головка
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Тип триммерной головки
|автоматический
- Косильная головка AutoCut C 5-2 предназначена для скашивания травы около препятствий и редкой травы. Она подходит для следующих моделей: FSE 60/ 71 /81, FS 38 /45 /50. Автоматическая регулировка длины режущих струн от толчка косильной головки об землю. Допускается использования режущей струны круглого сечения. Допускается использование только с защитным щитком.
Преимущества:
- Автоматическая регулировка длины режущих струн;
- Безопасность;
- Удобство и комфорт.