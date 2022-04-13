Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Триммерная головка Stihl Autocut C05-2 40067102105 (FS45/46)
5.0
2
Найти аналог
Головки триммерные (шпульки)
    Триммерная головка Stihl Autocut C05-2 40067102105 (FS45/46)
    Арт. X3871745
    5.0
    2
    Триммерная головка Stihl Autocut C05-2 40067102105 (FS45/46)
    Триммерная головка Stihl Autocut C05-2 40067102105 (FS45/46)
      Триммерная головка Stihl Autocut C05-2 40067102105 (FS45/46)
      Триммерная головка Stihl Autocut C05-2 40067102105 (FS45/46)

      Триммерная головка Stihl Autocut C05-2 40067102105 (FS45/46)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3871745
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Тип триммерной головки
      		автоматический
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Косильная головка AutoCut C 5-2 предназначена для скашивания травы около препятствий и редкой травы. Она подходит для следующих моделей: FSE 60/ 71 /81, FS 38 /45 /50. Автоматическая регулировка длины режущих струн от толчка косильной головки об землю. Допускается использования режущей струны круглого сечения. Допускается использование только с защитным щитком.

        Преимущества:

        • Автоматическая регулировка длины режущих струн;
        • Безопасность;
        • Удобство и комфорт.