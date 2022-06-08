Универсальная триммерная головка Husqvarna Т45 М12 5784468-01

Преимущества:

Открытая проушина облегчает подачу корда;

Триммерный корд изготовлен из прочного материала, прослужит долгое время;

Высокая эффективность кошения травы позволяет значительно экономить время;

Рекомендовано для частных пользователей.

Головка полуавтоматическая T45Х М12 Husqvarna 5784468-01 подходит для травокосилок Husqvarna 20-55 куб.см. Представляет собой катушку с леской, закрытую пластиковым корпусом. Используется для срезания любых видов травы. Головка является полуавтоматической с функцией "Tap'n go" - для обновления лески необходимо слегка ударить кнопкой (в нижней части головки) о землю. Головка оснащена шариковым подшипником, повышающим износостойкость и период эксплуатации.