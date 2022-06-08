Универсальная триммерная головка Husqvarna Т45 М12 5784468-01

Триммерная головка Husqvarna Т45 М12 5784468-01
Арт. X18612508141
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Тип аксессуара
|триммерная головка
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Тип триммерной головки
|полуавтоматический
- Головка полуавтоматическая T45Х М12 Husqvarna 5784468-01 подходит для травокосилок Husqvarna 20-55 куб.см. Представляет собой катушку с леской, закрытую пластиковым корпусом. Используется для срезания любых видов травы. Головка является полуавтоматической с функцией "Tap'n go" - для обновления лески необходимо слегка ударить кнопкой (в нижней части головки) о землю. Головка оснащена шариковым подшипником, повышающим износостойкость и период эксплуатации.
Преимущества:
- Открытая проушина облегчает подачу корда;
- Триммерный корд изготовлен из прочного материала, прослужит долгое время;
- Высокая эффективность кошения травы позволяет значительно экономить время;
- Рекомендовано для частных пользователей.