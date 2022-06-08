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Универсальная триммерная головка Husqvarna Т45 М12 5784468-01
5.0
2
4 410 ₽
Головки триммерные (шпульки)
    Триммерная головка Husqvarna Т45 М12 5784468-01
    Арт. X18612508141
    5.0
    2
    Универсальная триммерная головка Husqvarna Т45 М12 5784468-01
    Универсальная триммерная головка Husqvarna Т45 М12 5784468-01
    Универсальная триммерная головка Husqvarna Т45 М12 5784468-01
    Универсальная триммерная головка Husqvarna Т45 М12 5784468-01
    Универсальная триммерная головка Husqvarna Т45 М12 5784468-01
    Универсальная триммерная головка Husqvarna Т45 М12 5784468-01
    Универсальная триммерная головка Husqvarna Т45 М12 5784468-01
      Универсальная триммерная головка Husqvarna Т45 М12 5784468-01
      Универсальная триммерная головка Husqvarna Т45 М12 5784468-01
      Универсальная триммерная головка Husqvarna Т45 М12 5784468-01
      Универсальная триммерная головка Husqvarna Т45 М12 5784468-01
      Универсальная триммерная головка Husqvarna Т45 М12 5784468-01
      Универсальная триммерная головка Husqvarna Т45 М12 5784468-01
      Универсальная триммерная головка Husqvarna Т45 М12 5784468-01

      Триммерная головка Husqvarna Т45 М12 5784468-01

      4 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X18612508141
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Тип триммерной головки
      		полуавтоматический
      Все характеристики
      4 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Головка полуавтоматическая T45Х М12 Husqvarna 5784468-01 подходит для травокосилок Husqvarna 20-55 куб.см. Представляет собой катушку с леской, закрытую пластиковым корпусом. Используется для срезания любых видов травы. Головка является полуавтоматической с функцией "Tap'n go" - для обновления лески необходимо слегка ударить кнопкой (в нижней части головки) о землю. Головка оснащена шариковым подшипником, повышающим износостойкость и период эксплуатации.

        Преимущества:

        • Открытая проушина облегчает подачу корда;
        • Триммерный корд изготовлен из прочного материала, прослужит долгое время;
        • Высокая эффективность кошения травы позволяет значительно экономить время;
        • Рекомендовано для частных пользователей.