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Триммерная головка OREGON полуавтомат *07875* (41884)
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Головки триммерные (шпульки)
    Триммерная головка OREGON полуавтомат *07875* (41884)
    Арт. X3876098
    Триммерная головка OREGON полуавтомат *07875* (41884)

      Триммерная головка OREGON полуавтомат *07875* (41884)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3876098

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Тип триммерной головки
      		полуавтоматический
      Мин. диаметр лески, мм
      		3.4
      Вес, кг
      		0.25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •     Триммерная головка полуавтоматическая профессиональная Oregon 41884. Используется для срезания любой травы. Регулировка длины режущих струн осуществляется при несильном ударе катушкой о землю.   Особенности:

        • для мотокос с объемом двигателя до 33 куб. см и диаметром лески до 4 мм. 