Триммерная головка OREGON полуавтомат *07875* (41884)
Арт. X3876098
Характеристики
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Производитель
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Тип аксессуара
|триммерная головка
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Тип триммерной головки
|полуавтоматический
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Мин. диаметр лески, мм
|3.4
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Вес, кг
|0.25
Триммерная головка полуавтоматическая профессиональная Oregon 41884. Используется для срезания любой травы. Регулировка длины режущих струн осуществляется при несильном ударе катушкой о землю. Особенности:
- для мотокос с объемом двигателя до 33 куб. см и диаметром лески до 4 мм.