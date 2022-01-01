Триммерная головка OREGON полуавтомат *07875* (41884)

Триммерная головка полуавтоматическая профессиональная Oregon 41884. Используется для срезания любой травы. Регулировка длины режущих струн осуществляется при несильном ударе катушкой о землю. Особенности:

для мотокос с объемом двигателя до 33 куб. см и диаметром лески до 4 мм.