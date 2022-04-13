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Триммерная головка Patriot DL-1201
5.0
2
Найти аналог
Головки триммерные (шпульки)
    Триммерная головка Patriot DL-1201
    Арт. X1861250845
    5.0
    2
    Триммерная головка Patriot DL-1201
    Триммерная головка Patriot DL-1201
      Триммерная головка Patriot DL-1201
      Триммерная головка Patriot DL-1201

      Триммерная головка Patriot DL-1201

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1861250845
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Тип триммерной головки
      		полуавтоматический
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Триммерная головка Patriot DL-1201 применяется в работе с триммерами Patriot серий ET; PT; T. Предназначена для скоса низкой травы и тонких сорняков. Режущий элемент - два выступающих хвоста лески. Головка является полуавтоматической, что упрощает подачу корда. Для этого достаточно лишь слегка ударить расположенной по центру головки кнопкой о землю. При этом длина лески регулируется ножом, расположенным на защитном кожухе триммера.