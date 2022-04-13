Триммерная головка Patriot DL-1201 применяется в работе с триммерами Patriot серий ET; PT; T. Предназначена для скоса низкой травы и тонких сорняков. Режущий элемент - два выступающих хвоста лески. Головка является полуавтоматической, что упрощает подачу корда. Для этого достаточно лишь слегка ударить расположенной по центру головки кнопкой о землю. При этом длина лески регулируется ножом, расположенным на защитном кожухе триммера.