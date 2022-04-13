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Триммерная головка Patriot DL-1208
4.0
2
Найти аналог
Головки триммерные (шпульки)
    Триммерная головка Patriot DL-1208
    Арт. X1861250842
    4.0
    2
    Триммерная головка Patriot DL-1208

      Триммерная головка Patriot DL-1208

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1861250842
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Тип триммерной головки
      		полуавтоматический
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Катушка полуавтоматическая DL-1208 PATRIOT807114013 подходит для работы со всеми триммерами с прямой штангой. Предназначена для расчистки территории. Надежная двухструнная катушка имеет два отверстия для выхода хвостов лески, которая является режущим элементом в триммере. На данной катушке подача лески осуществляется легким нажатием нижней части головки о землю. Леска нейлоновая.