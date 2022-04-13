Триммерная головка Patriot DL-1208

Катушка полуавтоматическая DL-1208 PATRIOT807114013 подходит для работы со всеми триммерами с прямой штангой. Предназначена для расчистки территории. Надежная двухструнная катушка имеет два отверстия для выхода хвостов лески, которая является режущим элементом в триммере. На данной катушке подача лески осуществляется легким нажатием нижней части головки о землю. Леска нейлоновая.