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Триммерная головка Stihl Autocut 25-2 40027102137 (FS55/80/85/120/130)
5.0
3
Найти аналог
Головки триммерные (шпульки)
    Триммерная головка Stihl Autocut 25-2 40027102137 (FS55/80/85/120/130)
    Арт. X3873887
    5.0
    3
    Триммерная головка Stihl Autocut 25-2 40027102137 (FS55/80/85/120/130)

      Триммерная головка Stihl Autocut 25-2 40027102137 (FS55/80/85/120/130)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3873887
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Тип триммерной головки
      		автоматический
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Косильная головка AutoCut C 25-2 - комфортное двухструнное полуавтоматическое устройство. Она предназначена для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок и обработки площадей. Эта косильная головка имеет достаточно высокую скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Оснастка изготовлена из прочного материала, обеспечивающего изделию ударо- и термостойкость. Применение: трава около препятствий, мягкая трава. Косильная головка AutoCut C 25-2 может заправляться режущей струной снаружи. Таким образом, отпадает необходимость разборки косильной головки для заправки режущей струны. Она применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком. Эта косильная головка отличается повышенным удобством заправки новых режущих струн. 

        Преимущества:

        • Удобство и комфорт;
        • Высокая скорость кошения;
        • Автоматическая регулировка длины режущих струн;
        • Прочный материал;
        • Ударостойкость;
        • Термостойкость;
        • Безопасность.