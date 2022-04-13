Триммерная головка Stihl Autocut 25-2 40027102137 (FS55/80/85/120/130)

Косильная головка AutoCut C 25-2 - комфортное двухструнное полуавтоматическое устройство. Она предназначена для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок и обработки площадей. Эта косильная головка имеет достаточно высокую скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Оснастка изготовлена из прочного материала, обеспечивающего изделию ударо- и термостойкость. Применение: трава около препятствий, мягкая трава. Косильная головка AutoCut C 25-2 может заправляться режущей струной снаружи. Таким образом, отпадает необходимость разборки косильной головки для заправки режущей струны. Она применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком. Эта косильная головка отличается повышенным удобством заправки новых режущих струн.

Преимущества: