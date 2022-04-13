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Триммерная головка Stihl Autocut 40-2 40037102125 (FS300/450)
5.0
2
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Головки триммерные (шпульки)
    Триммерная головка Stihl Autocut 40-2 40037102125 (FS300/450)
    Арт. X186125273
    5.0
    2
    Триммерная головка Stihl Autocut 40-2 40037102125 (FS300/450)

      Триммерная головка Stihl Autocut 40-2 40037102125 (FS300/450)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X186125273
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Тип триммерной головки
      		полуавтоматический
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Косильная головка AutoCut 40-2 представляет собой 2-струнное полуавтоматическое устройство, предназначенное для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Она имеет достаточно высокую скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Эта косильная головка применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком. Применение: трава около препятствий, мягкая морная трава. Косильная головка AutoCut 40-2 отличается повышенным удобством заправки новых режущих струн. Допускается использование режущей струны пятиугольного, круглого и квадратного сечения.

        Преимущества:

        • Высокая скорость кошения;
        • Автоматическая регулировка длины режущих струн;
        • Безопасность;
        • Удобство и комфорт.