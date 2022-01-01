Триммерная головка STIHL Autocut C05-2 (без коробки)
Арт. X18612508101
Характеристики
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Производитель
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Тип аксессуара
|триммерная головка
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Тип триммерной головки
|автоматический
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Мин. диаметр лески, мм
|2
- Косильная головка AutoCut C 5-2 предназначена для скашивания травы около препятствий и редкой травы. Она подходит для следующих моделей: FSE 60/ 71 /81, FS 38 /45 /50. Автоматическая регулировка длины режущих струн от толчка косильной головки об землю. Допускается использования режущей струны круглого сечения. Допускается использование только с защитным щитком. С косильной головкой AutoCut C 5-2 замена режущей струны станет простой и быстрой. Открывать триммерную головку, как и подготавливать одинаковые части режущей струны при доустановке не потребуется. Вставьте оба конца струны в указанные отверстия, поворачивайте косильную головку пока струна не намотается, затем разрежьте струну по центру — готово. Особенности:
- Автоматическая регулировка длины режущих струн
- Безопасность
- Удобство и комфорт