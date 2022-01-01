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Триммерная головка STIHL Autocut C05-2 (без коробки)
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Головки триммерные (шпульки)
    Триммерная головка STIHL Autocut C05-2 (без коробки)
    Арт. X18612508101
    Триммерная головка STIHL Autocut C05-2 (без коробки)
    Триммерная головка STIHL Autocut C05-2 (без коробки)
      Триммерная головка STIHL Autocut C05-2 (без коробки)
      Триммерная головка STIHL Autocut C05-2 (без коробки)

      Триммерная головка STIHL Autocut C05-2 (без коробки)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18612508101

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Тип триммерной головки
      		автоматический
      Мин. диаметр лески, мм
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Косильная головка AutoCut C 5-2 предназначена для скашивания травы около препятствий и редкой травы. Она подходит для следующих моделей: FSE 60/ 71 /81, FS 38 /45 /50. Автоматическая регулировка длины режущих струн от толчка косильной головки об землю. Допускается использования режущей струны круглого сечения. Допускается использование только с защитным щитком. С косильной головкой AutoCut C 5-2 замена режущей струны станет простой и быстрой. Открывать триммерную головку, как и подготавливать одинаковые части режущей струны при доустановке не потребуется. Вставьте оба конца струны в указанные отверстия, поворачивайте косильную головку пока струна не намотается, затем разрежьте струну по центру — готово. Особенности:
        • Автоматическая регулировка длины режущих струн
        • Безопасность
        • Удобство и комфорт