Триммерная головка Stihl DuroCut 20-2 40027102167
Арт. X1861250833
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип аксессуара
|триммерная головка
|
Тип триммерной головки
|полуавтоматический
- Двухструнная триммерная головка DuroCut 20-2 предназначена для триммеров Stihl FS 55/70 C-E/87/90/100/130/250. Она изготовлена из полиамида армированного стекловолокном. Материал ударопрочный и термостойкий, чем обычный пластик. Малая высота скашивания всего 18 мм. Диаметр применяемой струны 3.0 мм. Простота заправки, струна крепится фиксаторами, нет необходимости наматывать леску. Струна с зазубринами, что придает ей высокую прочность и износостойкость.
Преимущества:
- 2 струны;
- Ударопрочный и термостойкий материал;
- Легкая заправка;
- Высокая прочность;
- Износостойкость.