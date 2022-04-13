Триммерная головка Stihl DuroCut 20-2 40027102167

Преимущества:

2 струны;

Ударопрочный и термостойкий материал;

Легкая заправка;

Высокая прочность;

Износостойкость.

Двухструнная триммерная головка DuroCut 20-2 предназначена для триммеров Stihl FS 55/70 C-E/87/90/100/130/250. Она изготовлена из полиамида армированного стекловолокном. Материал ударопрочный и термостойкий, чем обычный пластик. Малая высота скашивания всего 18 мм. Диаметр применяемой струны 3.0 мм. Простота заправки, струна крепится фиксаторами, нет необходимости наматывать леску. Струна с зазубринами, что придает ей высокую прочность и износостойкость.