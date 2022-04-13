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Триммерная головка Stihl DuroCut 20-2 40027102167
5.0
2
2 890 ₽
Головки триммерные (шпульки)
    Триммерная головка Stihl DuroCut 20-2 40027102167
    Арт. X1861250833
    5.0
    2
    Триммерная головка Stihl DuroCut 20-2 40027102167
    Триммерная головка Stihl DuroCut 20-2 40027102167
      Триммерная головка Stihl DuroCut 20-2 40027102167
      Триммерная головка Stihl DuroCut 20-2 40027102167

      Триммерная головка Stihl DuroCut 20-2 40027102167

      2 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X1861250833
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Тип триммерной головки
      		полуавтоматический
      Все характеристики
      2 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Двухструнная триммерная головка DuroCut 20-2 предназначена для триммеров Stihl FS 55/70 C-E/87/90/100/130/250. Она изготовлена из полиамида армированного стекловолокном. Материал ударопрочный и термостойкий, чем обычный пластик. Малая высота скашивания всего 18 мм. Диаметр применяемой струны 3.0 мм. Простота заправки, струна крепится фиксаторами, нет необходимости наматывать леску. Струна с зазубринами, что придает ей высокую прочность и износостойкость.

        Преимущества:

        • 2 струны;
        • Ударопрочный и термостойкий материал;
        • Легкая заправка;
        • Высокая прочность;
        • Износостойкость.