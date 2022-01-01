Триммерная головка STIHL DuroCut 5-2 к FS 38/45/50 C-E (40067102125)
Арт. X18612508139
Характеристики
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Производитель
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Тип аксессуара
|триммерная головка
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Тип триммерной головки
|автоматический
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Мин. диаметр лески, мм
|2
- Триммерная головка DuroCut 5-2 к FS 38/45/50 С-Е имеет две или четыре струны. Она предназначена для скашивания травы и расчистки территории. Триммерная головка отличается простой установкой. Триммерная головка DuroCut 5-2 к FS 38/45/50 С-Е совместима с целым рядом струн разных размеров и формы. Устройство подходит для мотокосы STIHL FS-38-50. Двухструнная косильная головка изготовлена из полиамида, армированного стекловолокном. Материал ударопрочный и термостойкий. Струна с зазубринами, что придает ей высокую прочность и износостойкость. Особенности:
- Две или четыре струны
- Простая установка
- Совместима с большим количеством струн
- Ударопрочный и термостойкий материал
- Высокая прочность
- Износостойкость