Триммерная головка STIHL DuroCut 5-2 к FS 38/45/50 C-E (40067102125)

Две или четыре струны

Простая установка

Совместима с большим количеством струн

Ударопрочный и термостойкий материал

Высокая прочность

Износостойкость

Триммерная головка DuroCut 5-2 к FS 38/45/50 С-Е имеет две или четыре струны. Она предназначена для скашивания травы и расчистки территории. Триммерная головка отличается простой установкой. Триммерная головка DuroCut 5-2 к FS 38/45/50 С-Е совместима с целым рядом струн разных размеров и формы. Устройство подходит для мотокосы STIHL FS-38-50. Двухструнная косильная головка изготовлена из полиамида, армированного стекловолокном. Материал ударопрочный и термостойкий. Струна с зазубринами, что придает ей высокую прочность и износостойкость. Особенности: