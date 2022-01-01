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Триммерная головка STIHL DuroCut 5-2 к FS 38/45/50 C-E (40067102125)
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Головки триммерные (шпульки)
    Триммерная головка STIHL DuroCut 5-2 к FS 38/45/50 C-E (40067102125)
    Арт. X18612508139
    Триммерная головка STIHL DuroCut 5-2 к FS 38/45/50 C-E (40067102125)
    Триммерная головка STIHL DuroCut 5-2 к FS 38/45/50 C-E (40067102125)
    Триммерная головка STIHL DuroCut 5-2 к FS 38/45/50 C-E (40067102125)
      Триммерная головка STIHL DuroCut 5-2 к FS 38/45/50 C-E (40067102125)
      Триммерная головка STIHL DuroCut 5-2 к FS 38/45/50 C-E (40067102125)
      Триммерная головка STIHL DuroCut 5-2 к FS 38/45/50 C-E (40067102125)

      Триммерная головка STIHL DuroCut 5-2 к FS 38/45/50 C-E (40067102125)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18612508139

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Тип триммерной головки
      		автоматический
      Мин. диаметр лески, мм
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Триммерная головка DuroCut 5-2 к FS 38/45/50 С-Е имеет две или четыре струны. Она предназначена для скашивания травы и расчистки территории. Триммерная головка отличается простой установкой. Триммерная головка DuroCut 5-2 к FS 38/45/50 С-Е совместима с целым рядом струн разных размеров и формы. Устройство подходит для мотокосы STIHL FS-38-50. Двухструнная косильная головка изготовлена из полиамида, армированного стекловолокном. Материал ударопрочный и термостойкий. Струна с зазубринами, что придает ей высокую прочность и износостойкость.  Особенности:
        • Две или четыре струны
        • Простая установка
        • Совместима с большим количеством струн
        • Ударопрочный и термостойкий материал
        • Высокая прочность
        • Износостойкость