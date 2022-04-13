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Триммерная головка Stihl Polycut 06-3 4006 710 2110 (FS45/38)
5.0
2
Найти аналог
Головки триммерные (шпульки)
    Триммерная головка Stihl Polycut 06-3 4006 710 2110 (FS45/38)
    Арт. X3873453
    5.0
    2
    Триммерная головка Stihl Polycut 06-3 4006 710 2110 (FS45/38)
    Триммерная головка Stihl Polycut 06-3 4006 710 2110 (FS45/38)
    Триммерная головка Stihl Polycut 06-3 4006 710 2110 (FS45/38)
      Триммерная головка Stihl Polycut 06-3 4006 710 2110 (FS45/38)
      Триммерная головка Stihl Polycut 06-3 4006 710 2110 (FS45/38)
      Триммерная головка Stihl Polycut 06-3 4006 710 2110 (FS45/38)

      Триммерная головка Stihl Polycut 06-3 4006 710 2110 (FS45/38)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3873453
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Макс. диаметр лески, мм
      		2.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Косильная головка PolyCut 6-3 предназначена для триммеров ШТИЛЬ FS 38/45/50C-E. Это - надежный универсальный режущий инструмент для работ по расчистке и обработке больших площадей. Эта косильная головка оснащена тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. Косильная головка PolyCut 6-3 применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком. Применение: мягкая сорная трава, жесткая сорная трава.

        Преимущества:

        • Надежность;
        • 3 подвижных пластиковых ножа;
        • Безопасность.