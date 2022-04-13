Триммерная головка Stihl Polycut 06-3 4006 710 2110 (FS45/38)

Преимущества:

Надежность;

3 подвижных пластиковых ножа;

Безопасность.

Косильная головка PolyCut 6-3 предназначена для триммеров ШТИЛЬ FS 38/45/50C-E. Это - надежный универсальный режущий инструмент для работ по расчистке и обработке больших площадей. Эта косильная головка оснащена тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. Косильная головка PolyCut 6-3 применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком. Применение: мягкая сорная трава, жесткая сорная трава.