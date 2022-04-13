Триммерная головка Stihl Polycut 40027102130 (FS55/80/85/87/90/100/130)

Преимущества:

Надежность;

3 режущих ножа;

Высокопрочный пластик;

Безопасность.

Косильная головка PolyCut 20-3 представляет собой надежный универсальный режущий инструмент, предназначенный для работ по расчистке и обработке больших площадей. Она оснащена тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. Эта косильная головка подходит для следующих моделей: FS 55, FS 80/87, FS 90, FS 100, FS 130, FS 250, FR 350, FR 130 T, FR 450/480. Применение: мягкая сорная трава, жесткая сорная трава. Косильная головка PolyCut 20-3 применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.