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Триммерная головка Stihl Polycut 40027102130 (FS55/80/85/87/90/100/130)
5.0
2
Найти аналог
Головки триммерные (шпульки)
    Триммерная головка Stihl Polycut 40027102130 (FS55/80/85/87/90/100/130)
    Арт. X3874508
    5.0
    2
    Триммерная головка Stihl Polycut 40027102130 (FS55/80/85/87/90/100/130)
    Триммерная головка Stihl Polycut 40027102130 (FS55/80/85/87/90/100/130)
      Триммерная головка Stihl Polycut 40027102130 (FS55/80/85/87/90/100/130)
      Триммерная головка Stihl Polycut 40027102130 (FS55/80/85/87/90/100/130)

      Триммерная головка Stihl Polycut 40027102130 (FS55/80/85/87/90/100/130)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3874508
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Тип триммерной головки
      		автоматический
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Косильная головка PolyCut 20-3 представляет собой надежный универсальный режущий инструмент, предназначенный для работ по расчистке и обработке больших площадей. Она оснащена тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. Эта косильная головка подходит для следующих моделей: FS 55, FS 80/87, FS 90, FS 100, FS 130, FS 250, FR 350, FR 130 T, FR 450/480. Применение: мягкая сорная трава, жесткая сорная трава. Косильная головка PolyCut 20-3 применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

        Преимущества:

        • Надежность;
        • 3 режущих ножа;
        • Высокопрочный пластик;
        • Безопасность.