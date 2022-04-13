Триммерная головка Stihl Supercut 20-2 40027102162

Головка триммера STIHL Supercut 20-2 используется в моделях FS 55 и FS 250. Применяется для покоса травы на большой территории: в садах и парках, возле частных домов, на дачных участках. Косильная головка STIHL Supercut 20-2 обеспечивает комфортное применение триммера. Также стоит отметить ее высокую прочность, которой способствует качество материала. В Интернет-магазине “Бигам” триммерную головку Supercut 20-2 STIHL можно купить с доставкой в любой регион.

Преимущества триммерной головки STIHL Supercut 20-2