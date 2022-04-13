Триммерная головка Stihl Supercut 20-2 40027102162
Арт. X18612508140
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|триммерная головка
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Тип триммерной головки
|автоматический
- Головка триммера STIHL Supercut 20-2 используется в моделях FS 55 и FS 250. Применяется для покоса травы на большой территории: в садах и парках, возле частных домов, на дачных участках. Косильная головка STIHL Supercut 20-2 обеспечивает комфортное применение триммера. Также стоит отметить ее высокую прочность, которой способствует качество материала. В Интернет-магазине “Бигам” триммерную головку Supercut 20-2 STIHL можно купить с доставкой в любой регион.
Преимущества триммерной головки STIHL Supercut 20-2
- Обработка больших площадей
- Износостойкость
- Двухструнная головка
- Подходит для жесткой травы