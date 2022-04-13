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Триммерная головка Stihl Supercut 20-2 40027102162
5.0
2
2 390 ₽
Головки триммерные (шпульки)
    Триммерная головка Stihl Supercut 20-2 40027102162
    Арт. X18612508140
    5.0
    2
    Триммерная головка Stihl Supercut 20-2 40027102162
    Триммерная головка Stihl Supercut 20-2 40027102162
      Триммерная головка Stihl Supercut 20-2 40027102162
      Триммерная головка Stihl Supercut 20-2 40027102162

      Триммерная головка Stihl Supercut 20-2 40027102162

      2 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X18612508140
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Тип триммерной головки
      		автоматический
      Все характеристики
      2 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Головка триммера STIHL Supercut 20-2 используется в моделях FS 55 и FS 250. Применяется для покоса травы на большой территории: в садах и парках, возле частных домов, на дачных участках. Косильная головка STIHL Supercut 20-2 обеспечивает комфортное применение триммера. Также стоит отметить ее высокую прочность, которой способствует качество материала. В Интернет-магазине “Бигам” триммерную головку Supercut 20-2 STIHL можно купить с доставкой в любой регион.

        Преимущества триммерной головки STIHL Supercut 20-2

        • Обработка больших площадей
        • Износостойкость
        • Двухструнная головка
        • Подходит для жесткой травы