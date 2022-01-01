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Алмазный диск Trio-Diamond SWG902
5 200 ₽
Алмазные диски для бензорезов и швонарезчиков
    Алмазный диск Trio-Diamond SWG902
    Арт. О00000029686
    Алмазный диск Trio-Diamond SWG902

      Алмазный диск Trio-Diamond SWG902

      5 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029686

      Характеристики

      Производитель
      		Trio-Diamond
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		гранит
      Все характеристики
      5 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диск алмазный отрезной Сегмент Гранит (350х50 мм) Trio-Diamond SWG902 Назначение: твердый гранит, железобетон, бордюрный камень, абразивный мрамор, шамотный кирпич, твердый песчаник, тротуарная плитка. Особенности: максимально подходит для резки гранита. Разделение режущей поверхности на сегменты дает возможность отводить отработанный материал и способствует дополнительному охлаждению. Повышенная производительность. Технология производства: серебряная пайка