Алмазный диск Trio-Diamond SWG902

Диск алмазный отрезной Сегмент Гранит (350х50 мм) Trio-Diamond SWG902 Назначение: твердый гранит, железобетон, бордюрный камень, абразивный мрамор, шамотный кирпич, твердый песчаник, тротуарная плитка. Особенности: максимально подходит для резки гранита. Разделение режущей поверхности на сегменты дает возможность отводить отработанный материал и способствует дополнительному охлаждению. Повышенная производительность. Технология производства: серебряная пайка