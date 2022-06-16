Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Алмазная коронка по бетону TRIO-DIAMOND GC788 (80 мм)
4.5
2
3 735 ₽
3 820 ₽
Коронки SDS-Plus
    Алмазная коронка по бетону TRIO-DIAMOND GC788 (80 мм)
    Арт. О00000000545
    4.5
    2
    Алмазная коронка по бетону TRIO-DIAMOND GC788 (80 мм)
    Алмазная коронка по бетону TRIO-DIAMOND GC788 (80 мм)
    Алмазная коронка по бетону TRIO-DIAMOND GC788 (80 мм)
    Алмазная коронка по бетону TRIO-DIAMOND GC788 (80 мм)
    Алмазная коронка по бетону TRIO-DIAMOND GC788 (80 мм)
    Алмазная коронка по бетону TRIO-DIAMOND GC788 (80 мм)
    Алмазная коронка по бетону TRIO-DIAMOND GC788 (80 мм)
      Алмазная коронка по бетону TRIO-DIAMOND GC788 (80 мм)
      Алмазная коронка по бетону TRIO-DIAMOND GC788 (80 мм)
      Алмазная коронка по бетону TRIO-DIAMOND GC788 (80 мм)
      Алмазная коронка по бетону TRIO-DIAMOND GC788 (80 мм)
      Алмазная коронка по бетону TRIO-DIAMOND GC788 (80 мм)
      Алмазная коронка по бетону TRIO-DIAMOND GC788 (80 мм)
      Алмазная коронка по бетону TRIO-DIAMOND GC788 (80 мм)

      Алмазная коронка по бетону TRIO-DIAMOND GC788 (80 мм)

      • -85 ₽
      3 735 ₽
      3 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000000545
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Trio-Diamond
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип сверления
      		мокрое
      max диаметр, мм
      		80
      Все характеристики
      • -85 ₽
      3 735 ₽
      3 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронка TRIO-DIAMOND GC788 предназначена для создания отверстий в мраморе, кирпиче, бетоне и камне. Устанавливается в дрель или перфоратор, сверлит в безударном режиме с применением водяного охлаждения. Коронка имеет диаметр 68 мм, оборудована пятью режущими элементами. Также она оснащена центрирующим сверлом, что позволяет добиться точности в работе. Поставляется с клином для извлечения сверла из хвостовика. Купить коронку TRIO-DIAMOND GC788 можно с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества

        • Алмазное напыление – высокая надежность коронки
        • Центрирующее сверло для точности
        • Совместима с многими моделями перфораторов
        • Допускается сверление под углом