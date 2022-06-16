Алмазная коронка по бетону TRIO-DIAMOND GC788 (80 мм)

Коронка TRIO-DIAMOND GC788 предназначена для создания отверстий в мраморе, кирпиче, бетоне и камне. Устанавливается в дрель или перфоратор, сверлит в безударном режиме с применением водяного охлаждения. Коронка имеет диаметр 68 мм, оборудована пятью режущими элементами. Также она оснащена центрирующим сверлом, что позволяет добиться точности в работе. Поставляется с клином для извлечения сверла из хвостовика. Купить коронку TRIO-DIAMOND GC788 можно с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества