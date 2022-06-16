Алмазная коронка по бетону TRIO-DIAMOND GC788 (80 мм)
Арт. О00000000545
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип сверления
|мокрое
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max диаметр, мм
|80
- Коронка TRIO-DIAMOND GC788 предназначена для создания отверстий в мраморе, кирпиче, бетоне и камне. Устанавливается в дрель или перфоратор, сверлит в безударном режиме с применением водяного охлаждения. Коронка имеет диаметр 68 мм, оборудована пятью режущими элементами. Также она оснащена центрирующим сверлом, что позволяет добиться точности в работе. Поставляется с клином для извлечения сверла из хвостовика. Купить коронку TRIO-DIAMOND GC788 можно с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества
- Алмазное напыление – высокая надежность коронки
- Центрирующее сверло для точности
- Совместима с многими моделями перфораторов
- Допускается сверление под углом