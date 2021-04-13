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Алмазная коронка по бетону Trio-Diamond Hilberg Laser HM201 (68 мм)
5.0
4
3 460 ₽
Коронки SDS-Plus
    Алмазная коронка по бетону Trio-Diamond Hilberg Laser HM201 (68 мм)
    Арт. О00000009275
    5.0
    4
    Алмазная коронка по бетону Trio-Diamond Hilberg Laser HM201 (68 мм)

      Алмазная коронка по бетону Trio-Diamond Hilberg Laser HM201 (68 мм)

      3 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000009275
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Hilberg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип сверления
      		сухое
      max диаметр, мм
      		68
      Все характеристики
      3 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Hilberg Laser по армированному бетону это удобная оснастка размером 6,8 сантиметра, которая устанавливается в профессиональные инструменты для работы с бетоном, кирпичными и керамогранитными изделиями. Коронка обладает четырьмя резцами, которые надежно закрепляются в материале, и при вращении создают ровное отверстие под кабель, трубопровод или сетевые розетки. Алмазное напыление на режущих элементах не только защищает инструмент от повреждения, но и улучшает способности оснастки. Так, благодаря ему достигается точность сверления, без риска повредить хрупкую поверхность. Купить алмазную коронку по бетону hilberg можно для совместного использования с перфораторами и дрелями, обладающими режимом безударного сверления. Входящий в комплект адаптер хвостовика SDS-Plus облегчает установку коронки в инструмент, а центрирующее сверло при монтаже на коронку делает рабочий процесс еще легче.

        Преимущества

        • Идеальна для сухого бурения
        • Прочная и долговечная
        • Обеспечивает аккуратную работу
        • Практичная