Алмазная коронка по бетону Trio-Diamond Hilberg Laser HM201 (68 мм)

Hilberg Laser по армированному бетону это удобная оснастка размером 6,8 сантиметра, которая устанавливается в профессиональные инструменты для работы с бетоном, кирпичными и керамогранитными изделиями. Коронка обладает четырьмя резцами, которые надежно закрепляются в материале, и при вращении создают ровное отверстие под кабель, трубопровод или сетевые розетки. Алмазное напыление на режущих элементах не только защищает инструмент от повреждения, но и улучшает способности оснастки. Так, благодаря ему достигается точность сверления, без риска повредить хрупкую поверхность. Купить алмазную коронку по бетону hilberg можно для совместного использования с перфораторами и дрелями, обладающими режимом безударного сверления. Входящий в комплект адаптер хвостовика SDS-Plus облегчает установку коронки в инструмент, а центрирующее сверло при монтаже на коронку делает рабочий процесс еще легче.

Преимущества

Идеальна для сухого бурения

Прочная и долговечная

Обеспечивает аккуратную работу

Практичная



