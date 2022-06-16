Однорычажный смеситель для ванны Тритон ВУ5 (длинный излив)

Преимущества

Материал корпуса: латунь

Поворотный излив

Керамический картридж

Жесткая подводка

Универсальный смеситель Triton ВУ5 подходит для одновременного использования в ванне с душем и умывальника. Модель обладает сдержанным минималистичным дизайном и предусматривает сверху удобный эргономичный рычаг переключения, который отвечает за лёгкое и быстрое управление. Прочный и долговечный латунный корпус смесителя монтируется креплениями к стене и имеет вынос излива длиной 35 см.