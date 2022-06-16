Однорычажный смеситель для ванны Тритон ВУ5 (длинный излив)
Арт. X16982826
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
- Универсальный смеситель Triton ВУ5 подходит для одновременного использования в ванне с душем и умывальника. Модель обладает сдержанным минималистичным дизайном и предусматривает сверху удобный эргономичный рычаг переключения, который отвечает за лёгкое и быстрое управление. Прочный и долговечный латунный корпус смесителя монтируется креплениями к стене и имеет вынос излива длиной 35 см.
Преимущества
- Материал корпуса: латунь
- Поворотный излив
- Керамический картридж
- Жесткая подводка