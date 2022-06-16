Однорычажный смеситель для умывальника Тритон У9
Арт. X16982844
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
- Смеситель для раковины с изящным дизайном Triton У9, имеет безупречный внешний вид и высокое качество сборки. Основной корпус здесь выполнен из латуни с гальваническим хромированием, а в качестве внутреннего наполнения использованы – однорычажная система управления с надёжным керамическим картриджем и аэратор, отвечающий за ровный и экономичный поток воды в струе.
Преимущества
- Материал корпуса: латунь
- Фиксированный излив
- Керамический картридж
- Жесткая подводка