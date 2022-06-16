Однорычажный смеситель для умывальника Тритон У9

Преимущества

Материал корпуса: латунь

Фиксированный излив

Керамический картридж

Жесткая подводка

Смеситель для раковины с изящным дизайном Triton У9, имеет безупречный внешний вид и высокое качество сборки. Основной корпус здесь выполнен из латуни с гальваническим хромированием, а в качестве внутреннего наполнения использованы – однорычажная система управления с надёжным керамическим картриджем и аэратор, отвечающий за ровный и экономичный поток воды в струе.