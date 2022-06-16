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Однорычажный смеситель для умывальника Тритон У9
5.0
2
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Однорычажный смеситель для умывальника Тритон У9
    Арт. X16982844
    5.0
    2
    Однорычажный смеситель для умывальника Тритон У9

      Однорычажный смеситель для умывальника Тритон У9

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16982844
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для раковины с изящным дизайном Triton У9, имеет безупречный внешний вид и высокое качество сборки. Основной корпус здесь выполнен из латуни с гальваническим хромированием, а в качестве внутреннего наполнения использованы – однорычажная система управления с надёжным керамическим картриджем и аэратор, отвечающий за ровный и экономичный поток воды в струе. 

        Преимущества

        • Материал корпуса: латунь
        • Фиксированный излив
        • Керамический картридж
        • Жесткая подводка