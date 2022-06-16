Однорычажный смеситель для ванны Тритон ДВ8
Арт. X16982829
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
- Смеситель для ванны Triton ДВ8 имеет компактный корпус с коротким фиксированным изливом, в который встроен переключатель для режимов ванна/душевая лейка. Настенная конструкция из качественной латуни с гальваническим хромированием не подвержена коррозии и характеризуется продолжительным сроком службы даже в жёстких условиях эксплуатации. В качестве механизма управления используется керамический картридж, а для создания равномерного и бесшумного потока воды в изливе предусмотрен аэратор.
Преимущества
- Материал корпуса: латунь
- Фиксированный излив
- Керамический картридж
- Жесткая подводка