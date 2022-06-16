Однорычажный смеситель для ванны Тритон ДВ8

Преимущества

Материал корпуса: латунь

Фиксированный излив

Керамический картридж

Жесткая подводка

Смеситель для ванны Triton ДВ8 имеет компактный корпус с коротким фиксированным изливом, в который встроен переключатель для режимов ванна/душевая лейка. Настенная конструкция из качественной латуни с гальваническим хромированием не подвержена коррозии и характеризуется продолжительным сроком службы даже в жёстких условиях эксплуатации. В качестве механизма управления используется керамический картридж, а для создания равномерного и бесшумного потока воды в изливе предусмотрен аэратор.