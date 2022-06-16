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Однорычажный смеситель для ванны Тритон ДВ8
5.0
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Однорычажный смеситель для ванны Тритон ДВ8
    Арт. X16982829
    5.0
    2
    Однорычажный смеситель для ванны Тритон ДВ8

      Однорычажный смеситель для ванны Тритон ДВ8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16982829
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для ванны Triton ДВ8 имеет компактный корпус с коротким фиксированным изливом, в который встроен переключатель для режимов ванна/душевая лейка. Настенная конструкция из качественной латуни с гальваническим хромированием не подвержена коррозии и характеризуется продолжительным сроком службы даже в жёстких условиях эксплуатации. В качестве механизма управления используется керамический картридж, а для создания равномерного и бесшумного потока воды в изливе предусмотрен аэратор. 

        Преимущества

        • Материал корпуса: латунь
        • Фиксированный излив
        • Керамический картридж
        • Жесткая подводка