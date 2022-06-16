Смеситель для умывальника Тритон У8

Преимущества

Материал корпуса: латунь

Поворотный излив

Керамический картридж

Гибкая подводка

Однорычажный смеситель для раковины Triton У8 с наклонным коротким изливом, сочетает компактные размеры и удобное использование. Модель оборудована встроенным аэратором, снижающим расход воды, за счёт специального внутреннего устройства и имеет широкую рукоять с верхней плоскостью, обработанной декоративным покрытием.