Смеситель для умывальника Тритон У8
Арт. X16982834
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
- Однорычажный смеситель для раковины Triton У8 с наклонным коротким изливом, сочетает компактные размеры и удобное использование. Модель оборудована встроенным аэратором, снижающим расход воды, за счёт специального внутреннего устройства и имеет широкую рукоять с верхней плоскостью, обработанной декоративным покрытием.
Преимущества
- Материал корпуса: латунь
- Поворотный излив
- Керамический картридж
- Гибкая подводка