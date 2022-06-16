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Смеситель для умывальника Тритон У8
5.0
2
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель для умывальника Тритон У8
    Арт. X16982834
    5.0
    2
    Смеситель для умывальника Тритон У8

      Смеситель для умывальника Тритон У8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16982834
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Однорычажный смеситель для раковины Triton У8 с наклонным коротким изливом, сочетает компактные размеры и удобное использование. Модель оборудована встроенным аэратором, снижающим расход воды, за счёт специального внутреннего устройства и имеет широкую рукоять с верхней плоскостью, обработанной декоративным покрытием. 

        Преимущества

        • Материал корпуса: латунь
        • Поворотный излив
        • Керамический картридж
        • Гибкая подводка