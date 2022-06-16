Однорычажный смеситель для кухни Тритон К52

Преимущества

Материал корпуса: латунь

Поворотный излив

Керамический картридж

Гибкая подводка

Латунный однорычажный смеситель для кухонной мойки Triton К52 – это модель с длинным поворотным изливом и узлом крепления в виде прижимной гайки. Трубкообразная конструкция излива с встроенным аэратором на конце обеспечивает объёмный и равномерный поток в струе, и способствует экономичному потреблению за счёт смешивания воды с воздухом.