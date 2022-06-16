Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Однорычажный смеситель для кухни Тритон К52
5.0
2
Найти аналог
Смесители для кухни
    Однорычажный смеситель для кухни Тритон К52
    Арт. X16982842
    5.0
    2
    Однорычажный смеситель для кухни Тритон К52

      Однорычажный смеситель для кухни Тритон К52

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16982842
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Латунный однорычажный смеситель для кухонной мойки Triton К52 – это модель с длинным поворотным изливом и узлом крепления в виде прижимной гайки. Трубкообразная конструкция излива с встроенным аэратором на конце обеспечивает объёмный и равномерный поток в струе, и способствует экономичному потреблению за счёт смешивания воды с воздухом. 

        Преимущества

        • Материал корпуса: латунь
        • Поворотный излив
        • Керамический картридж
        • Гибкая подводка