Смеситель для кухни и умывальника Тритон КУ2
Арт. X16982840
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|классический
- Классический двухвентильный смеситель Triton КУ2 с формой воротков в виде трёх лопастей, гармонично впишется в пространство любой кухни. Наличие у корпуса высокого излива с радиусом поворота 135 мм, способствует задействованию всей площади мойки и позволяет набирать воду даже в высокие ёмкости.
Преимущества
- Материал корпуса: латунь
- Поворотный излив
- Керамический картридж
- Гибкая подводка