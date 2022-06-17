Смеситель для кухни и умывальника Тритон КУ2

Преимущества

Материал корпуса: латунь

Поворотный излив

Керамический картридж

Гибкая подводка

Классический двухвентильный смеситель Triton КУ2 с формой воротков в виде трёх лопастей, гармонично впишется в пространство любой кухни. Наличие у корпуса высокого излива с радиусом поворота 135 мм, способствует задействованию всей площади мойки и позволяет набирать воду даже в высокие ёмкости.