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Смеситель для кухни и умывальника Тритон КУ2
5.0
2
Найти аналог
Смесители для кухни
    Смеситель для кухни и умывальника Тритон КУ2
    Арт. X16982840
    5.0
    2
    Смеситель для кухни и умывальника Тритон КУ2

      Смеситель для кухни и умывальника Тритон КУ2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16982840
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		классический
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Классический двухвентильный смеситель Triton КУ2 с формой воротков в виде трёх лопастей, гармонично впишется в пространство любой кухни. Наличие у корпуса высокого излива с радиусом поворота 135 мм, способствует задействованию всей площади мойки и позволяет набирать воду даже в высокие ёмкости. 

        Преимущества

        • Материал корпуса: латунь
        • Поворотный излив
        • Керамический картридж
        • Гибкая подводка