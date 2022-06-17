Однорычажный смеситель для кухни Тритон К8

Преимущества

Материал корпуса: латунь

Поворотный излив

Керамический картридж

Жесткая подводка

Кухонный смеситель с длинным изливом Triton К8 имеет надёжную однорычажную систему управления, где регулировка и подача воды осуществляется с помощью эргономичного рычага. За качественную работу смешивания горячей и холодной воды без протечек, отвечает керамический картридж. Верхняя поверхность рукоятки имеет матовое декоративное покрытие, а остальная часть латунного корпуса обработана хромом.