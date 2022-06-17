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Однорычажный смеситель для кухни Тритон К8
5.0
2
1 675 ₽
Смесители для кухни
    Однорычажный смеситель для кухни Тритон К8
    Арт. X16982841
    5.0
    2
    Однорычажный смеситель для кухни Тритон К8

      Однорычажный смеситель для кухни Тритон К8

      1 675 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16982841
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      1 675 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кухонный смеситель с длинным изливом Triton К8 имеет надёжную однорычажную систему управления, где регулировка и подача воды осуществляется с помощью эргономичного рычага. За качественную работу смешивания горячей и холодной воды без протечек, отвечает керамический картридж. Верхняя поверхность рукоятки имеет матовое декоративное покрытие, а остальная часть латунного корпуса обработана хромом.

        Преимущества

        • Материал корпуса: латунь
        • Поворотный излив
        • Керамический картридж
        • Жесткая подводка