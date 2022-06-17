Однорычажный смеситель для кухни Тритон К8
Арт. X16982841
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
- Кухонный смеситель с длинным изливом Triton К8 имеет надёжную однорычажную систему управления, где регулировка и подача воды осуществляется с помощью эргономичного рычага. За качественную работу смешивания горячей и холодной воды без протечек, отвечает керамический картридж. Верхняя поверхность рукоятки имеет матовое декоративное покрытие, а остальная часть латунного корпуса обработана хромом.
Преимущества
- Материал корпуса: латунь
- Поворотный излив
- Керамический картридж
- Жесткая подводка