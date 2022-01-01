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Тумба под раковину Тритон "Джуно-60"
Найти аналог
Пеналы, шкафы и тумбы
    Тумба под раковину Тритон "Джуно-60"
    Арт. Ю00000000115
    Тумба под раковину Тритон "Джуно-60"

      Тумба под раковину Тритон "Джуно-60"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000000115

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		600x820x457
      Глубина, мм
      		457
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комфортная небольшая раковина из серии «Джуно» от производителя Triton. При изготовлении используется влагостойкая ламинированная плита ДСП, фронтальная часть – облицованная ПВХ-пленкой плита МДФ. Кромочные части обработаны специальным прочным водостойким клеем. Поверхность отлично отталкивает грязь и воду, не впитывает запахи, легко моется. У модели две дверцы с системой бесшумного закрывания для комфортного пользования, хромированные ручки.
        *Раковина в комплект не входит!