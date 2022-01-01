Тумба под раковину Тритон "Джуно-60"

Комфортная небольшая раковина из серии «Джуно» от производителя Triton. При изготовлении используется влагостойкая ламинированная плита ДСП, фронтальная часть – облицованная ПВХ-пленкой плита МДФ. Кромочные части обработаны специальным прочным водостойким клеем. Поверхность отлично отталкивает грязь и воду, не впитывает запахи, легко моется. У модели две дверцы с системой бесшумного закрывания для комфортного пользования, хромированные ручки.

*Раковина в комплект не входит!