Тумба под раковину Тритон "Джуно-60"
Арт. Ю00000000115
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|600x820x457
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Глубина, мм
|457
- Комфортная небольшая раковина из серии «Джуно» от производителя Triton. При изготовлении используется влагостойкая ламинированная плита ДСП, фронтальная часть – облицованная ПВХ-пленкой плита МДФ. Кромочные части обработаны специальным прочным водостойким клеем. Поверхность отлично отталкивает грязь и воду, не впитывает запахи, легко моется. У модели две дверцы с системой бесшумного закрывания для комфортного пользования, хромированные ручки.
*Раковина в комплект не входит!