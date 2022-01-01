Зеркальный шкаф Тритон Диана 60 002.42.0600.123.01.01 L, 1 дв., левый
Арт. X1691549607
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|600х164х792
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Глубина, мм
|164
- Зеркало-шкаф со встроенным светильником для ванной комнаты.
Преимущества
- При производстве мебели для ванных комнат используются только качественные материалы, отвечающие высоким эксплуатационным характеристикам и санитарно-эпидемиологическим нормам
- Используются влагостойкие материалы класса Р-4
- Все торцевые поверхности деталей корпуса облицованы кромочным материалом с использованием влагостойкого клея