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Зеркальный шкаф Тритон Диана 60 002.42.0600.123.01.01 L, 1 дв., левый
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Пеналы, шкафы и тумбы
    Зеркальный шкаф Тритон Диана 60 002.42.0600.123.01.01 L, 1 дв., левый
    Арт. X1691549607
    Зеркальный шкаф Тритон Диана 60 002.42.0600.123.01.01 L, 1 дв., левый

      Зеркальный шкаф Тритон Диана 60 002.42.0600.123.01.01 L, 1 дв., левый

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1691549607

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		600х164х792
      Глубина, мм
      		164
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зеркало-шкаф со встроенным светильником для ванной комнаты.

        Преимущества

        • При производстве мебели для ванных комнат используются только качественные материалы, отвечающие высоким эксплуатационным характеристикам и санитарно-эпидемиологическим нормам
        • Используются влагостойкие материалы класса Р-4
        • Все торцевые поверхности деталей корпуса облицованы кромочным материалом с использованием влагостойкого клея